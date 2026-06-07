Siete días después de perder la primera vuelta frente a Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda dice que reconoce los resultados

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se pronunció este domingo en la noche sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones que se realizaron el pasado 31 de mayo, los cuales en un principio no reconoció argumentando la posibilidad de un fraude.

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“Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas”, señaló el aspirante a llegar a la Casa de Nariño en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Y complemento el post asegurando que en su “condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”.

El escrutinio de los resultados obtenidos en las elecciones de la primera vuelta terminó de realizarse el pasado 3 de junio, tres días después de la jornada electoral, de acuerdo con la información suministrada por la Registraduría Nacional.

De acuerdo con la entidad electoral, las reclamaciones presentadas por las diferentes campañas políticas no superaron el 0,7 % del total de las mesas que fueron instaladas en todo el país.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, reportó en ese momento que el procedimiento se desarrolló bajo los parámetros previstos y sin alteraciones en el orden logístico de la entidad.

“Una vez concluido el 100 % del escrutinio de las votaciones presidenciales por parte de los jueces de la República en todo el país, así como la consolidación de los resultados en el exterior, las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % del total de mesas instaladas en el territorio nacional”, señaló el documento.

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