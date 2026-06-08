Abelardo de la Espriella desmiente a Iván Cepeda de un supuesto autoatentado: “Sabes que vas a perder, y eso te tiene angustiado y fuera de control”

El candidato Abelardo de la Espriella le respondió este lunes, 8 de junio, a su contendor en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, Iván Cepeda, y desmintió de manera tajante un supuesto autoatentado.

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Según el candidato del petrismo, el hecho se iba a presentar pocos días antes de las elecciones del 21 de junio y tendría como objetivo incidir en las votaciones. Por lo mismo, aseguró que acudiría a la Fiscalía para poner en conocimiento esta situación.

“De igual forma, entrego esta información a la UNP para que, de ser necesario, refuerce las medidas de protección”, dijo por medio de un comunicado.

Al respecto, De la Espriella salió a desmentirlo de manera tajante a través de una publicación en su cuenta de X. “Se te nota el desespero, Iván. ¿Dónde quedó ese tono de monje tibetano, frío e inalterable?“, expresó.

Candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Semana/Alejandro Acosta

“Sabes que vas a perder, y eso te tiene angustiado y fuera de control. Cada día se hace más evidente”, agregó.

El candidato a la Presidencia le aseguró al también senador que está en la carrera para enfrentarlo a él y al petrismo, derrotarlos y demostrar con eso que “Colombia no se rendirá ante quienes pretenden imponer el miedo, la división y el fracaso como proyecto político”.

“Cepeda, en tu desespero, pareces dispuesto a recurrir a cualquier estrategia para desviar la atención del debate de fondo. El país conoce tu trayectoria y sabrá juzgar tus actuaciones”, manifestó.

Abelardo de la Espriella llega a 84%, su punto máximo en Polymarket, tras los errores de Iván Cepeda, cuya probabilidad presidencial solo llega al 14%

De la Espriella fue más allá y reveló que a su campaña también llegó una información relacionada con que el militante del Pacto Histórico estaría preparando un autoatentado.

Sin embargo, a diferencia de lo que hizo Cepeda, el llamado Tigre sostuvo que tiene una “responsabilidad” frente a este tipo de informaciones y, por lo mismo, no ha querido especular ni convertir rumores en noticias.

Según explicó, esto lo ha hecho porque cree que con la seguridad no se juega y porque, además, el país ha “pagado un precio demasiado alto” por la violencia política que se ha dado a lo largo de la historia.

“Ayer mismo rendíamos homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay. Su recuerdo debe servirnos para entender que estos temas exigen la máxima seriedad y responsabilidad. La violencia política ha causado demasiado dolor como para utilizarla como herramienta de confrontación o propaganda”, aseveró.

Por último, De la Espriella cerró su declaración mencionando: “Me pregunto, y le pregunto a Cepeda: ¿decidiste a última hora cambiar la estrategia y, en vez de hacerte un autoatentado, salir a culparme a mí de tus ideas?”.