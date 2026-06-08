“Hay que preservar la vida de Abelardo de la Espriella”: Enrique Gómez está preocupado por la seguridad del candidato

El 21 de junio los colombianos saldrán a las urnas para elegir el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño entre dos candidatos: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella reitera que no va a aceptar apoyo de los “politiqueros de siempre”

Por esa razón, estos quince días restantes serán de una actividad política intensa, porque está en juego la victoria en las urnas para manejar las riendas del país durante cuatro años, en el periodo 2026-2030.

En la campaña de Abelardo de la Espriella tienen una preocupación de fondo ante informaciones que han recibido en los últimos días. Así lo reveló el senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien hace parte de la campaña del candidato.

“Lo que viene en la campaña es preservar la vida del candidato Abelardo de la Espriella, ese es el principal objetivo y que esté vivo el 21 de junio. No estoy siendo dramático, pero lo hemos hablado por lo que él y su familia deben estar a salvo”.

Gómez reveló que, ante esa situación, la decisión que se tomó es que se van a reducir a la mínima expresión “las apariciones públicas, esa es una de las decisiones del comité estratégico”.

Sin embargo, la estrategia sigue orientada a conseguir el mayor número de votos posibles y quienes respaldan la campaña están haciendo un trabajo por todas las regiones para conseguir, según Gómez, unos 14 millones de votos para derrotar a Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella llega a 84%, su punto máximo en Polymarket, tras los errores de Iván Cepeda, cuya probabilidad presidencial solo llega al 14%

“Lo que se vio en los últimos meses será complicado volverlo a ver de nuevo por seguridad, el riesgo es extremo. Al candidato le encanta estar en contacto con la ciudadanía, pero creemos que es muy riesgoso y nos estamos multiplicando para cubrir esos espacios con otro tipo de actividades”.

Otra de las preocupaciones que tienen es la constante injerencia del presidente Gustavo Petro, quien no ha reconocido el triunfo de Abelardo de la Espriella en primera vuelta.

“Además, creemos que se van a robar las elecciones, algo que no dejaremos que pase, pero nunca habíamos visto a un presidente en ese camino ni desconociendo resultados”.

Enrique Gómez, senador electo de Salvación Nacional. Foto: Paula López

Agregó: “La realidad es que ni Iván Cepeda ni Gustavo Petro son demócratas y tienen mucho que perder, porque han estado involucrados con beneficios a grupos criminales y todo lo que ha pasado. Saben que les llegó la hora y se quieren quedar en el poder como sea”.

Sobre ese punto, el senador electo aseguró que Cepeda y Petro “quieren llevar al país a un paro nacional violento de la mano del ELN y de las Farc”.

Ana Lucía Pineda, esposa del Tigre, y sus hijos han seguido de cerca la campaña. De la Espriella usa una urna blindada para dar sus discursos. Foto: CAMPAÑA ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Sustentó sus afirmaciones en documentación de inteligencia, por lo que eso también los tiene preocupados.