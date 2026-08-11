Balance del desastre que el terremoto deja en San José del Palmar, una pequeña población del Chocó azotada por el ELN

San José del Palmar, el pequeño pueblo del Chocó en el que se registró el epicentro del terremoto del lunes, 10 de agosto, está incomunicado.

Treinta horas después del sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter sus habitantes apenas empiezan a lograr señal en sus teléfonos móviles para comunicarse con el resto del país y contar cómo vivieron esos momentos difíciles del temblor.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: cifra de fallecidos sube a 188 y reportan 1.677 heridos

SEMANA habló con Helen Johana Cuero Rivas, su personera, quien estaba preparándose para ir a su oficina cuando la tierra tembló.

Más de 30 horas después del sismo, ella entregó un balance, que aún llama preliminar, sobre lo ocurrido en su territorio.

“No tenemos reportes de pérdidas humanas, sí de una persona desaparecida”, le dijo a este medio.

Cali Foto: Jorge Orozco - El País

Se trata de José Leónidas Cano, de 59 años de edad, de quien no se sabe absolutamente nada.

“Fue visto por última vez en el corregimiento de La Italia, desde el momento del temblor no lo hemos encontrado. No tenemos información si está debajo de escombros o en algún lugar donde no ha sido posible comunicarse”, indicó la personera.

¿Quién es Diana Marcela Troncoso, la médica rescatada de los escombros 30 horas después del terremoto en Cali?

En esa población el terremoto deja, por ahora, 180 viviendas afectadas. El por ahora es, aseguró la personera, porque aún no conocen un balance de poblaciones rurales que están totalmente incomunicadas.

“Nos falta el reporte de gran parte de la zona rural, porque sí tenemos reporte de afectaciones en el resguardo indígena Copé del río Ingará, hasta el momento es el resguardo que nos ha dado reportes de las infraestructura, en sus viviendas y su institución educativa”, señaló.

La funcionaria realizó un desplazamiento por diferentes lugares del municipio, que está ubicado a unas 3 horas y media en carro desde Cartago, Valle, la ciudad más cercana.

“Tenemos deslizamientos de tierra en zonal rural y en las vías que nos comunican al centro del país, hacia Cartago. Vengo de hacer esa verificación, hasta el punto donde llegué, había 24 deslizamientos de tierra, algunos de gran magnitud, hay una máquina pequeña que está tratando de removerla tierra, para habilitar paso de ambulancias para las emergencias o motos”, expresó.

Diana espera ser rescatada en Cali. Foto: Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Por eso, considera ella que es la prioridad en su municipio. “Nuestra primera necesidad es abrir la vía, para la zona rural del municipio, el no poderla abrir nos va a tener en poco tiempo con desabastecimiento y que tampoco puedan ingresar las ayudas humanitarias que nos están ofreciendo”, explicó.

Ahora, para la personera, es necesario el envío de ayudas como carpas para la habilitar albergues para familias que quedaron sin casa en la zona rural, especialmente para las comunidades indígenas, y tejas, para que las familias puedan habilitar los techos de algunas viviendas afectadas.

“También materiales de construcción para las casas que necesitan una intervención mínima y que esas casas queden otra vez habitables”, dijo.

Otra de las grandes preocupaciones es el estado de salud mental de sus habitantes, quienes no se habían recuperado de los ataques con drones y ráfagas de fusil que sufrieron en las madrugadas del 7 y 8 de agosto en la estación de Policía y la base del Ejército que hay en San José del Palmar.

Con 100 ingenieros estructurales, Manizales monitorea daños en más de 300 edificaciones: esto dijo el alcalde

“Tenemos afectación emocional porque somos un municipio afectado por la violencia, sumado a que en el municipio tuvimos alteración del orden público el fin de semana. Eso hace que la gente manifieste que no pudo dormir bien, que nuestros niños y niñas manifiesten esa angustia, es una situación que hace que la salud mental no sea menos importante”, indicó.

Los ataques armados, según las autoridades, fueron obra del ELN que tiene fuerte presencia en la zona.

San José del Palmar, puntualizó la personera, es un municipio pequeño. No hay edificios, por lo que no hay edificaciones colapsadas, aunque sí casas caídas, sobretodo en la zona rural.

Reportan erupción del volcán de lodo de San Pedro de Urabá; varios animales quedaron atrapados

Lo que sí denota la gravedad del terremoto es grietas en las vías. “Preocupa porque el único transporte público que hay en el municipio es el bus escalera, lo que hace que represente un riesgo”, dijo.

Finalmente, señaló que una última preocupación que tienen los campesinos es qué hacer con la cosecha de chontaduro, el principal producto de su economía, pues sin las vías habilitadas no hay por dónde sacar esa fruta para venderla en otros municipios.

“Es el principal producto agrícola para la economía de nuestro municipio, perece rápidamente, el gremio está siendo afectado”, señaló.

Así están las cosas en San José del Palmar, el epicentro de ese terremoto que cobró por ahora 188 vidas en otros municipios como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales, y deja 1.677 heridas.