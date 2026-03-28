En video quedó ataque con explosivos contra un hotel en Aguachica, Cesar: autoridades en máxima alerta

En Aguachica, Cesar, los ilegales siguen causando terror entre la ciudadanía en medio de los operativos de seguridad que han anunciado las autoridades. El nuevo hecho de violencia ocurrió en la madrugada de este sábado, 28 de marzo, cuando hombres lanzaron un artefacto explosivo en contra de un hotel de razón social Mingo, que está situado en la calle 3 entre carreras 38 y 39 del barrio María Eugenia Alto.

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El hecho quedó registrado en el video de una cámara de seguridad del establecimiento que está siendo analizado por integrantes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin) de la Policía, quienes tratan de identificar plenamente a los sujetos.

De acuerdo con la información que se ha conocido, al momento del atentado, había dos trabajadores de este hotel que, cuando vieron el lanzamiento, corrieron y se colocaron a salvo. Segundos después escucharon la fuerte detonación, por lo que avisaron a las autoridades de lo que había ocurrido.

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Las autoridades en esta zona del Cesar desplegaron un plan candado, pero no lograron la captura de los responsables de este acto de terror. Asimismo, los investigadores realizan un barrido de cámaras de seguridad en la zona para poder reconstruir cómo llegaron y cuáles fueron las rutas que tuvieron para su escape.

Tras este atentado, las autoridades locales anunciaron un consejo de seguridad con el fin de poder analizar esta situación, pero también otros hechos que afectan la tranquilidad de los habitantes de esta zona del Cesar.

Ejército en las calles de Aguachica, Cesar. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las personas que tengan información pueden entregarla bajo absoluta reserva a las autoridades, exactamente a la Policía Nacional, por medio de la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día.

Se espera que haya un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades en el municipio de Aguachica, Cesar. En este territorio hay presencia de bandas de delincuencia común, pero también de la guerrilla del ELN.