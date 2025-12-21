Así despidieron a los 7 soldados asesinados en ataque terrorista del ELN en Aguachica, Cesar

Este domingo, 21 de diciembre, el Ejército Nacional dio a conocer cómo fue el último adiós a los 7 soldados que murieron en el ataque con explosivos por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Aguachica, en el Cesar.

“Con honores militares, despedimos en Bucaramanga, Santander a nuestros siete militares del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte de la Quinta Brigada, quiénes fueron vilmente asesinados en un atentado terrorista perpetrado por el grupo armado organizado ELN, mientras cumplían su misión en el nororiente colombiano, son nuestros Héroes por Siempre”, dijo el Ejército por medio de una publicación por la red social X.

Los soldados que murieron en este hecho de terror fueron identificados por las autoridades como:

Soldado profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, oriundo de Zulia, Norte de Santander y llevaba 7 años de servicio.

Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarín, nacido en Medellín, Antioquia, con 2 años de servicio.

Soldado Profesional Juan David Pérez Vides, oriundo de Sahagún, Córdoba y tenía 2 años de servicio.

Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres, natural de Puerto Escondido, Córdoba y llevaba 2 años de servicio

Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra, originario de San Benito Abad, Sucre, con 2 años de servicio.

Soldado Profesional Jorge Mario Orozco Díaz, nacido en Puerto Escondido, Córdoba y tenía 2 años de servicio.

Soldado Profesional Brandon Daniel Valderrama Martínez, natural de Bucaramanga, Santander, y tenía solo 4 meses de servicio.

Tras este horrendo ataque con explosivos, SEMANA conoció detalles del perfil criminal de José Sánchez Navarro, alias Wilser, el cabecilla principal del frente Camilo Torres ELN, que estuvo dando las órdenes de este acto de terrorismo.

Este sujeto sería el responsable de estos hechos violentos:

01/07/2016: Dirigió acción terrorista contra tropas del Plan Meteoro en la entrada al aeropuerto de Aguas Claras, municipio de Ocaña, en Norte de Santander, dejando dos militares heridos.

Dirigió acción terrorista contra tropas del Plan Meteoro en la entrada al aeropuerto de Aguas Claras, municipio de Ocaña, en Norte de Santander, dejando dos militares heridos. 15/07/2016: Orientó la instalación de una bandera alusiva al ELN en el barrio El Jardín, municipio de Pelaya, Cesar, dejando un policía asesinado por la activación de artefacto explosivo.

Orientó la instalación de una bandera alusiva al ELN en el barrio El Jardín, municipio de Pelaya, Cesar, dejando un policía asesinado por la activación de artefacto explosivo. 13/10/2018: Orientó el asesinado de un civil en el corregimiento Guamalito, municipio de El Carmen, Norte de Santander.

El segundo responsable de este hecho fue identificado por la inteligencia del Ejército como Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, de 44 años de edad, quien tiene dos órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión.