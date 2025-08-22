El extraño secuestro de dos abuelos en Cundinamarca. Sus secuestradores los dejaron abandonados en un cambuche

Una pareja de esposos, adultos mayores, fueron secuestrados el 28 de mayo, cuando llegaban a su casa en un municipio de Cundinamarca. El pasado 17 de agosto fueron rescatados del plagio. Pasaron 81 días privados de la libertad, mientras los responsables exigían una suma importante de dinero a sus familiares.

Los secuestradores se los llevaron a una región boscosa del Páramo de Guerrero, en el municipio de Zipaquirá. Allá los tuvieron en condiciones muy complejas para dos abuelos de 65 y 60 años de edad. Fueron casi tres meses secuestrados hasta que el CTI de la seccional Cundinamarca en la Fiscalía avanzó en la investigación y lograron tener una pista de su paradero.

El CTI y el Gaula Militar los encontraron atados de pies y manos, mientras buscan a los responsables. | Foto: Fiscalía

“Una denuncia permitió establecer que cuatro hombres armados habrían retenido a los esposos de 65 y 60 años cuando llegaban a su vivienda y luego, los llevaron a una región boscosa del Páramo de Guerrero, donde permanecieron 81 días en cautiverio. Los captores exigían una millonaria cifra de dinero por su liberación”, dijo la Fiscalía.

La investigación continuó y con los detalles, fue posible hacer varios recorridos por la zona donde, de acuerdo con la información, estarían los adultos mayores, en poder de los secuestradores. Avanzaron, con el apoyo del Gaula Militar en distintos recorridos y la presencia de la fuerza pública, al parecer, alertó a los delincuentes.

“Se logró establecer que ante la presencia del Ejército Nacional en la zona, la madrugada del 17 de agosto, los secuestradores huyeron del lugar y dejaron en libertad a los adultos mayores. Horas más tarde, una comisión del CTI y del Gaula Militar se desplazó hasta la zona y encontró a las víctimas en un cambuche, atadas de pies y manos”, explicó la Fiscalía tras lograr el rescate.

Los operativos de la Fiscalía y el Ejército permitieron el rescate, aunque se advierte que fueron los mismos patrullajes los que llevaron a que los delincuentes decidieron escapar y por fortuna no lo hicieron daño a las víctimas de este secuestro. La investigación continua.

“Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Cundinamarca, en coordinación con el Gaula Militar Cundinamarca, GMTEQ No. 13 y la Fuerza Aérea Colombiana, encontraron a una pareja de adultos mayores que permanecían secuestrados, desde el pasado 28 de mayo, en zona rural de Zipaquirá (Cundinamarca)”, advirtió el ente acusador.

