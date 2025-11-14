Suscribirse

Norte de Santander

Combates entre el Ejército y las disidencias dejan un soldado muerto en el Catatumbo

Los hechos se presentaron en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

14 de noviembre de 2025, 11:33 p. m.
El soldado asesinado es Andrés Miguel García Montes.
El soldado asesinado es Andrés Miguel García Montes. | Foto: Ejército Nacional

La Fuerza de Tarea Vulcano, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, informó que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11 sostuvieron enfrentamientos en el municipio de Tibú, en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Según el comunicado, los combates se habrían presentado al aparecer con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 33, en el marco de las operaciones ofensivas que adelanta la institución en esta zona del país este viernes 14 de noviembre.

Contexto: ¿Menores muertos en bombardeo en Guaviare? “Bandidos son bandidos y hay que perseguirlos”, procurador respalda a las Fuerzas Militares

La Fuerza de Tarea Vulcano también confirmó que, como resultado de esta acción, fue asesinado el soldado profesional Andrés Miguel García Montes, oriundo del municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba.

Los combates se registraron el pasado 25 de junio cuando varias unidades del Ejército a la zona rural de este municipio vía área.
Combates entre Ejército y disidencias de las Farc. | Foto: Ejército Nacional

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de nuestro soldado, quien perdió su vida en el cumplimiento del deber. Un equipo interdisciplinario del Ejército está brindando el apoyo necesario a sus familiares en este difícil momento”, detalló el Ejército Nacional.

Las autoridades militares señalaron que continúan las operaciones en la zona para garantizar la seguridad en el municipio y mantener el control territorial. Asimismo, indicaron que se adelantan los procedimientos correspondientes tras el fallecimiento del uniformado.

“Las operaciones militares continúan en la zona con el propósito de contrarrestar acciones criminales y preservar la seguridad de las comunidades del departamento de Norte de Santander”, puntualizó la institución en un comunicado.

Estos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias se vienen desarrollando en varias regiones del país con el fin de combatir a la criminalidad en el marco de operaciones militares.

“La esencia del soldado es enaltecer nuestro tricolor y defender con valentía y arrojo los territorios. Un soldado representa progreso en las veredas y corregimientos. Donde haya uno, agradézcale todo lo que deja a un lado por defender a los que no conoce, pero por los que está dispuesto a dar su vida”, dijo el Ejército.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ranking: los jugadores más caros de los cuadrangulares de la Liga Betplay, con dominio de Nacional y América

2. Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

3. Confirman quiénes tendrán un fin de semana de cuatro días en Estados Unidos tras Acción de Gracias

4. Katiuska, del ‘Desafío Siglo XXI’, podría recibir importante reconocimiento tras su salida de la competencia

5. Bogotá para todos los bolsillos: guía de planes imperdibles del puente de noviembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

combatesTibúDisidencias de las Farcoperaciones militaresCatatumboNorte de Santander

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.