Combates entre el Ejército y las disidencias dejan un soldado muerto en el Catatumbo

La Fuerza de Tarea Vulcano, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, informó que tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11 sostuvieron enfrentamientos en el municipio de Tibú, en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Según el comunicado, los combates se habrían presentado al aparecer con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 33, en el marco de las operaciones ofensivas que adelanta la institución en esta zona del país este viernes 14 de noviembre.

La Fuerza de Tarea Vulcano también confirmó que, como resultado de esta acción, fue asesinado el soldado profesional Andrés Miguel García Montes, oriundo del municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba.

Combates entre Ejército y disidencias de las Farc. | Foto: Ejército Nacional

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de nuestro soldado, quien perdió su vida en el cumplimiento del deber. Un equipo interdisciplinario del Ejército está brindando el apoyo necesario a sus familiares en este difícil momento”, detalló el Ejército Nacional.

Las autoridades militares señalaron que continúan las operaciones en la zona para garantizar la seguridad en el municipio y mantener el control territorial. Asimismo, indicaron que se adelantan los procedimientos correspondientes tras el fallecimiento del uniformado.

“Las operaciones militares continúan en la zona con el propósito de contrarrestar acciones criminales y preservar la seguridad de las comunidades del departamento de Norte de Santander”, puntualizó la institución en un comunicado.

Estos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias se vienen desarrollando en varias regiones del país con el fin de combatir a la criminalidad en el marco de operaciones militares.