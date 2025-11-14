Suscribirse

Nación

¿Menores muertos en bombardeo en Guaviare? “Bandidos son bandidos y hay que perseguirlos”, procurador respalda a las Fuerzas Militares

En la acción militar, en la que se presentó un balance de 19 miembros de las disidencias abatidos, al parecer se encontraban menores de edad. Las Fuerzas Militares han guardado hermetismo frente a esa información.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 5:49 p. m.
No
El procurador Gregorio Eljach adviritó que la actuación de las Fuerzas Militares y de Policía son legítimas. | Foto: No

Crecen los rumores sobre la muerte de menores de edad en el bombardeo ordenado por el propio presidente Gustavo Petro, en el sector de Calamar, departamento de Guaviare, en el que los reportes de las Fuerzas Militares y de policía fueron de 19 miembros de las disidencias del Estado Mayor, de Iván Mordisco, abatidos.

Desde que se presentó este resultado, el mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no solo explicó el motivo por el cual se dio el bombardeo, el éxito de este en la neutralización de hombres de las disidencias. Además, desde el primer momento ha planteado que, de acuerdo con las normas internacionales de la guerra, se trató de un ataque contra blancos legítimos.

Contexto: 19 muertos dejó bombardeo contra las disidencias de alias Iván Mordisco en Guaviare

Desde el primer momento, en rueda de prensa, también informaron que había tres menores de edad recuperados. Así dio el balance el ministro: fueron dados de baja 19 disidentes, uno más fue capturado, herido, dos más sometidos a la justicia y tres menores de edad reclutados por ese grupo fueron recuperados.

El debate está abierto, y mientras desde las Fuerzas Militares mantienen el hermetismo y se está a la espera del informe de Medicina Legal, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, salió a destacar el resultado del operativo y a reconocer la actuación como “legítima”, aun sin tener claro si había menores aunque las sospechas son claras.

Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Intervención especial ● Gregorio Eljach Procurador General de Colombia
Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Lo único legítimo es la actuación de las fuerzas militares y de policía en Colombia. Eso es lo legítimo, eso es lo que toca hacer. Los bandidos son bandidos y hay que perseguirlos”, afirmó el procurador Eljach.

Incluso se refirió a la posibilidad de que menores de edad estuvieran en las filas de las disidencias, pero aclaro que eso obedece justamente al reclutamiento de estas organizaciones criminales.

Sin embargo, es claro que uno de los escándalos más grandes del gobierno de Iván Duque, que incluso le costó la cabeza a su entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, por otro bombardeo en Caquetá en donde murieron en su momento siete menores de edad.

El ministro Botero tuvo que renunciar antes de que le impusieran una moción de censura. Y el linchamiento por la operación fue general, por el hecho de que en el lugar había niños.

Contexto: “Muy lamentable”: Gustavo Petro reaccionó al bombardeo a disidencias de Iván Mordisco que dejó 19 muertos

Sin embargo, el procurador Eljach sentó una clara posición al advertir que “los bandidos son criminales y uno de los peores crímenes que cometen a diario es reclutar menores para ponerlos como escudo para que las fuerzas públicas no los persigan. Pues resulta que la doctrina internacional ya ha establecido que cuando se trata previo al principio de prevención que haya menores de edad que están alzados en armas, que son delincuentes, que son criminales y están del otro lado de la legitimidad, de la legalidad, es legítimo y es legal actuar contra esos grupos”.

Sin embargo, el jefe del Ministerio Público, que es una de las entidades encargadas de hacerle seguimiento al cumplimiento de protocolos en este tipo de operación, dejó claro que “no se ha establecido aún por medicina legal la edad de los que fueron neutralizados. Cuando sepamos eso con certeza, entonces miramos ya el tema con más detenimiento”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reconstrucción de familias con ADN: el legado familiar que cambió la historia de Armero

2. Carros particulares en Bogotá tendrán pico y placa los sábados: ¿a cuáles vehículos aplicará la restricción?

3. Carlos Darwin Quintero fue presentado: lo hacen oficial en club para 2026 tras sonar en Millonarios, Santa Fe y otros más

4. Corrupción en la UNGRD: condenan a tres años y siete meses de prisión a Luis Carlos Barreto Gantiva

5. El Comité del Nobel de Paz asegura que María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el premio, ¿saldrá de la clandestinidad?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gregorio EljachMinistro de defensaFuerzas Militaresmenores de edadbombardeo

Noticias Destacadas

Juan José Yunis, médico genetista

Reconstrucción de familias con ADN: el legado familiar que cambió la historia de Armero

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Carros particulares en Bogotá tendrán pico y placa los sábados: ¿a cuáles vehículos aplicará la restricción?

Redacción Nación
Luis Carlos Barreto, UNGRD

Corrupción en la UNGRD: condenan a tres años y siete meses de prisión a Luis Carlos Barreto Gantiva

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.