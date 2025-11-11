Suscribirse

“Muy lamentable”: Gustavo Petro reaccionó al bombardeo a disidencias de Iván Mordisco que dejó 19 muertos

El mandatario ordenó el bombardeo por parte de las Fuerzas Militares y se pronunció en X.

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 12:00 a. m.
Gustavo Petro
Gustavo Petro | Foto: Presidencia

El propio presidente Gustavo Petro dio la orden a las Fuerzas Militares de ejecutar un bombardeo contra las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. Una directriz que se cumplió y ejecutó, por parte de la Fuerza Pública, con el bombardeo en el Guaviare, en el que, según las autoridades, se reportó la muerte de 19 personas.

Contexto: Esta es la declaración completa de Petro que desató un terremoto en redes sociales: piden examen toxicológico

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano se pronunció por ese operativo: “Once fusiles recuperados y cerca de 25 personas neutralizadas es el balance hasta el momento de las operaciones contra la columna de Iván Mordisco en el Guaviare”.

El presidente, Gustavo Petro, el 2 de noviembre de 2025, en El Cairo (Egipto)
Gustavo Petro | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”, publicó Petro.

En un anterior mensaje expresó: “Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía. | Foto: Samantha Chavéz

A su turno, este martes, 11 de noviembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio detalles del resultado del bombardeo: “El lunes en la madrugada se lanzó una de las operaciones más contundentes de los últimos años; era contra una amenaza inminente que representaba un riesgo para la población civil y la Fuerza Pública, el presidente autorizó el bombardeo”.

Hizo lo propio el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares: “El pasado viernes hubo combates en el sector de la vereda en El Calamar; allí el Ejército golpeó las estructuras y, como retaliación, estas estructuras en casa de campesinos llevaron material de guerra y quemaron la casa para evitar el accionar de las Fuerzas Militares”.

Finalmente, agregó sobre ese operativo: “Se planea la operación distribuyendo en los medios aviones Tucano, Super Tucano, helicóptero Arpía, aviones de inteligencia, aeronaves de rescate y también presta el apoyo a los helicópteros de asalto del Ejército Nacional”.

Contexto: Armando Benedetti, a indagación disciplinaria tras irse lanza en ristre contra la magistrada Cristina Lombana

“En el comando y control se efectúan las revisiones de los diferentes datos de inteligencia, se diseña y se regresa adecuadamente en la maniobra con base en la información de inteligencia de nuestro Ejército y nuestra Policía, se ejecuta y se obtienen los resultados”, insistió.

