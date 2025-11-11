Suscribirse

Política

Esta es la declaración completa de Petro que desató un terremoto en redes sociales: piden examen toxicológico

La intervención del presidente generó una ola de comentarios en X.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 9:07 p. m.
Gustavo Petro
Gustavo Petro. | Foto: Pantallazo tomado de la transmisión oficial de la Presidencia del 9 de noviembre de 2025

Las redes sociales no perdonan y ese es el caso de una llamativa declaración que dio el presidente Gustavo Petro. Se registró en la Cumbre de la Celac que se llevó a cabo en Santa Marta.

Contexto: ‘Juan sin miedo’ se carga a Petro: “Uno no puede gobernar borracho y todos los días como gamín de barrio planteándole pelea a alguien”

Algunos usuarios de las redes sociales alertaron que al presidente Petro se le veía desorientado.

Una de las más fuertes críticas al jefe de Estado salió del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien retomó una publicación de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

De acuerdo, senadora @MariaFdaCabal, desde hace meses interpuse una denuncia ante la Comisión de Acusación y seguimos a la espera. Este video lo confirma una vez más, es urgente practicar exámenes médicos y toxicológicos al presidente @petrogustavo, y que su conducta sea investigada y sancionada conforme a la ley”, anotó el exfuncionario en su cuenta personal de X.

Además, los usuarios de X le pasaron una fuerte factura a Petro: “Debería haber una ley que obligue a los funcionarios públicos de elección popular a hacerse un examen toxicológico regular e incluso de sorpresa. Para ocupar un cargo de elección se deben tener condiciones mínimas”.

Otra persona expresó: “No pasa ningún examen: ético, comportamiento, gobierno, conocimiento, toxicológico, en fin”.

En el video de la declaración de Petro que desató la ola de comentarios, el jefe de Estado dijo: “Y no hablo con el odio, se lo dije personalmente: hermano, vamos a la JEP ambos, es la verdad lo que hay que priorizar, se lo dije personalmente; no me interesa que lo juzguen afuera, me interesa cuidarlo y a sus hijos y a sus bienes (haciendo referencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez)”.

Además, manifestó: “Me interesa incluso que haya un acto de reconciliación, el perdón social, el perdón social que defendí en la campaña electoral, la cual me lo volvieron un pacto con el narcotráfico en las cárceles como si fuera cierto, cuando era un cura que iba a las cárceles a buscar que los victimarios no mataran a la gente desde la cárcel a las comunidades”.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANAFOTO2: PRESIDENCIA DE COLOMBIA.

“Esas son las pruebas que mandan a Estados Unidos, de lo que yo ni sabía. Pero aquí no vengo a decir disculpas. Aquí vengo es a acusar”, recalcó Petro.

Contexto: Petro habló de su llamado al Ejército de EE. UU. a desobedecer a Trump: la declaración agitó las redes sociales

Finalmente, y frente a lo que dijo el presidente en esa polémica declaración, el exmandatario Álvaro Uribe, lo desmintió: “El Pte Petro nunca me invitó a la JEP, esas cuatro reuniones con él me llevaban era al bobicomio”.

