Esta es la declaración completa de Petro que desató un terremoto en redes sociales: piden examen toxicológico

Las redes sociales no perdonan y ese es el caso de una llamativa declaración que dio el presidente Gustavo Petro. Se registró en la Cumbre de la Celac que se llevó a cabo en Santa Marta.

Algunos usuarios de las redes sociales alertaron que al presidente Petro se le veía desorientado.

Una de las más fuertes críticas al jefe de Estado salió del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien retomó una publicación de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“De acuerdo, senadora @MariaFdaCabal, desde hace meses interpuse una denuncia ante la Comisión de Acusación y seguimos a la espera. Este video lo confirma una vez más, es urgente practicar exámenes médicos y toxicológicos al presidente @petrogustavo, y que su conducta sea investigada y sancionada conforme a la ley”, anotó el exfuncionario en su cuenta personal de X.

De acuerdo senadora @MariaFdaCabal, desde hace meses interpuse una denuncia ante la Comisión de Acusación, y seguimos a la espera. Este video lo confirma una vez más, es urgente practicar exámenes médicos y toxicológicos al presidente @petrogustavo, y que su conducta sea… https://t.co/TTnUTlg1tj — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) November 11, 2025

Además, los usuarios de X le pasaron una fuerte factura a Petro: “Debería haber una ley que obligue a los funcionarios públicos de elección popular a hacerse un examen toxicológico regular e incluso de sorpresa. Para ocupar un cargo de elección se deben tener condiciones mínimas”.

Debería haber una ley que obligue a los funcionarios públicos de elección popular a hacerse un exámen toxicológico regular e incluso sorpresa. Para ocupar un cargo de elección se deben tener condiciones mínimas — Rodrigo Segura F. (@RodriDR) November 11, 2025

Otra persona expresó: “No pasa ningún examen: ético, comportamiento, gobierno, conocimiento, toxicológico, en fin”.

No pasa ningún examen: ético, comportamiento, gobierno, conocimiento, toxicológico, en fin. — Wílmar A. Maya Salazar (@willyhands17) November 11, 2025

En el video de la declaración de Petro que desató la ola de comentarios, el jefe de Estado dijo: “Y no hablo con el odio, se lo dije personalmente: hermano, vamos a la JEP ambos, es la verdad lo que hay que priorizar, se lo dije personalmente; no me interesa que lo juzguen afuera, me interesa cuidarlo y a sus hijos y a sus bienes (haciendo referencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez)”.

Además, manifestó: “Me interesa incluso que haya un acto de reconciliación, el perdón social, el perdón social que defendí en la campaña electoral, la cual me lo volvieron un pacto con el narcotráfico en las cárceles como si fuera cierto, cuando era un cura que iba a las cárceles a buscar que los victimarios no mataran a la gente desde la cárcel a las comunidades”.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANAFOTO2: PRESIDENCIA DE COLOMBIA.

“Esas son las pruebas que mandan a Estados Unidos, de lo que yo ni sabía. Pero aquí no vengo a decir disculpas. Aquí vengo es a acusar”, recalcó Petro.

Finalmente, y frente a lo que dijo el presidente en esa polémica declaración, el exmandatario Álvaro Uribe, lo desmintió: “El Pte Petro nunca me invitó a la JEP, esas cuatro reuniones con él me llevaban era al bobicomio”.