Armando Benedetti, a indagación disciplinaria tras irse lanza en ristre contra la magistrada Cristina Lombana

La Procuraduría General de la Nación se metió en la controversia que inició el ministro del Interior, Armando Benedetti, después de que lanzó duros calificativos contra la magistrada Cristina Lombana, al tiempo que adelantaba un allanamiento a su vivienda en Barranquilla, Atlántico.

Fuentes de la Procuraduría le confirmaron a SEMANA que en los últimos minutos se abrió una indagación preliminar contra el alto funcionario del Gobierno Petro, después de que lanzó fuertes declaraciones en contra de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el Palacio de Justicia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció una denuncia ante la CIDH contra la magistrada Cristina Lombana, al afirmar que enfrenta una persecución judicial tras el allanamiento a su casa en Barranquilla. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/f0wBZesisQ — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2025

De hecho, el ministro Benedetti manifestó en su cuenta de X “la invasión a mi hogar por parte de la loca, demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana”, palabras que le costaron una indagación preliminar en la Procuraduría General de la Nación.

El ente de control trata de determinar si el alto funcionario del Gobierno Petro habría incurrido en alguna falta disciplinaria al referirse, de manera despectiva, a una de las magistradas que está a cargo de algunas de las siete investigaciones que la Corte Suprema ha llevado en su contra.

Gregorio Eljach, procurador general de Colombia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Todo empezó cuando el ministro Benedetti salió en su cuenta de X a “denunciar” el allanamiento que lideró la magistrada Lombana, durante la mañana de este martes 11 de febrero a su vivienda ubicada a las afueras ciudad de Barranquilla.

El ministro dijo en la red social: “Mi esposa me dice que ella, la Lombana, estuvo en la diligencia, ¿y me dicen que no es loca? Trató mal a mi esposa, la intimidó y la amenazó con encarcelarla. En toda la invasión no estuvo presente la Procuraduría, le pregunto yo al país: dicen que soy importante, ¿y no puedo acceder a los derechos a la justicia?”.

Después de esa denuncia, el ministro del Interior llegó hasta las instalaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, donde estaba citado para atender una audiencia pública de la Corte Constitucional sobre la necesidad de atender la larga crisis humanitaria por la que atraviesa el Catatumbo.

Desde ese lugar, Benedetti aseguró: “Acudiré a la Corte Interamericana de Derechos, porque es obvio que no puedo acceder a la justicia[…] Hace tres años la denuncié y no ha pasado nada, ya puse tutela y no ha pasado nada, ya me quejé en la Sala de Instrucción, y ella hace lo que le da la gana, ¿qué más quiere que haga?”.