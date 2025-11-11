Ya habría terminado el allanamiento que se hizo por orden de la Corte Suprema de Justicia en la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia, Atlántico. Así lo informó el funcionario del Gobierno nacional.

“En el allanamiento no incautó nada la Lombana. Se fue con las manos vacías. Eso demuestra lo obsesionada que está conmigo. Ella no es imparcial por la sevicia y falta de objetividad”, aseguró Benedetti.

En el allanamiento no incautó NADA la Lombana. Se fue con las MANOS VACÍAS. Eso demuestra lo obsesionada que está conmigo. Ella no es imparcial por la sevicia y falta de objetividad. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

En otro mensaje, el ministro del Interior afirmó que su esposa Adelina Guerrero le informó que Lombana estuvo en esa diligencia y que supuestamente la habría tratado mal e intimidado y que hasta la amenazó con encarcelarla.

“En toda la invasión no estuvo presente la Procuraduría, le pregunto yo al país: dicen que soy importante, ¿y no puedo acceder a los derecho a la justicia? Mi abogado, David Benavides, tiene mi solicitud para desenmascarar a esta señora que hace llegarle datos a través de terceros al FBI para hacer montajes en mi contra", señaló Benedetti.

La casa del ministro Benedetti en Puerto Colombia fue allanada. | Foto: Foto del video de @NoticiasRCN en X

El ministro del Interior reclamó porque supuestamente la magistrada habría entrado con “30 hombres fuertemente armados” a su hogar y que supuestamente habrían “retenido ilegalmente” a los empleados de la casa; y que les habrían quitado el celular a su esposa y el esquema de seguridad. Benedetti le pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía verificar estos hechos y compartió imágenes del celular de su esposa, en las que se ve que el celular habría quedado bloqueado durante unos minutos.

La Lombana entró con 30 hombres fuertemente armados a mi hogar. Retuvo ilegalmente a los empleados de la casa, le quitó el celular a mi esposa y al esquema de seguridad, entraron al celular de mi esposa. Todo lo que estoy diciendo es muy grave, señores @PGN_COL y @FiscaliaCol. pic.twitter.com/eRyzfJyFUU — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

Benedetti denunció que supuestamente la magistrada habría dejado instalados micrófonos en su casa. “Yo no tengo acceso a mis derechos con la justicia. ¿Qué es esta locura?“, preguntó el ministro del Interior.

Horas antes el mismo Benedetti había confirmado el allanamiento a su vivienda en Puerto Colombia, Atlántico, a cinco minutos de Barranquilla. “En este momento se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Cristina Lombana, quien está completamente loca, demende y además es una delincuente”, reclamó Benedetti quien dijo que ella estaría “abusando de su poder”.

El ministro le reclamó a la magistrada Lombana. | Foto: No

Por esas declaraciones varios líderes políticos cuestionaron al ministro del Interior por insultar a la magistrada de la Corte Constitucional.