ICBF se pronunció sobre la muerte de 11 menores en combates de disidencias en el Guaviare

En la tarde de este miércoles 3 de junio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fijó su posición oficial tras el reporte emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses respecto a los hechos ocurridos en el sur del país. La autoridad forense confirmó el hallazgo e identificación de varios menores de edad tras los combates entre estructuras armadas ilegales.

Procurador Gregorio Eljach condenó el asesinato de 11 menores de edad en enfrentamientos entre disidencias de Mordisco y Calarcá

El reporte oficial de Medicina Legal indicó el cierre de las labores técnicas sobre los cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Los hechos se registraron el pasado 27 de mayo en la vereda Barranco Colorado, ubicada en la zona rural del municipio de San José del Guaviare.

Resultados de los análisis forenses

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que se “culminó el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cuerpos relacionados con el hecho”.

“Donde se registraron enfrentamientos entre grupos disidentes de Iván Mordisco y Calarcá. Los cinco cuerpos que no se han logrado identificar corresponden al sexo masculino”, confirmó el instituto.

Ministro de Defensa aseguró que entre las múltiples muertes por combates entre disidencias en Guaviare “podría haber menores de edad”

Seguidamente, detalló que “como resultado de los análisis forenses adelantados, las víctimas identificadas corresponden a 39 de sexo masculino y 9 de sexo femenino, entre los que se encuentran 11 menores de edad (8 de sexo masculino y 3 de sexo femenino)”.

Pronunciamiento de la dirección del ICBF

Ante estos resultados, la directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, manifestó la postura de la entidad frente a las acciones de las organizaciones que operan al margen de la ley en esa región. La funcionaria vinculó de manera directa la pérdida de estas vidas con las estrategias de reclutamiento forzado implementadas por los grupos armados.

Las prácticas de guerra de Ivan Mordisco y otros grupos ilegales, sigue asesinando y poniendo en riesgo la vida de los niños y niñas. Hemos rescatado ya más de 500 niños y niñas en los últimos tres años y en el programa de desvinculación se recuperan actualmente unos 300 niños y… — Astrid Eliana Cáceres (@AstridCaceresC) June 3, 2026

La directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, expresó que “las prácticas de guerra de Iván Mordisco y otros grupos ilegales siguen asesinando y poniendo en riesgo la vida de los niños y niñas. Hemos rescatado ya a más de 500 menores en los últimos tres años y en el programa de desvinculación se recuperan actualmente unos 300 niños y niñas”.

“Condenamos que en el enfrentamiento de Guaviare asesinaron a 11 niños y niñas que jamás debieron vincular a su guerra. No hay guerra que se gane con guerra. Instamos a sus estructuras a cumplir el derecho internacional humanitario, a desvincular a los niños y niñas y a dejar en paz a las comunidades”, concluyó la directora.