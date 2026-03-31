Imponen nueva condena contra profesor por abuso sexual de más de 12 niñas: les ofrecía dinero y las amenazaba con ponerles malas notas

La justicia acaba de imponer una nueva condena contra Libar Ropero Mandón, un profesor de una escuela rural de Puerto Asís, Putumayo, quien fue hallado culpable de abuso sexual de más de 12 niñas.

Los hechos sucedieron durante tres años, entre 2016 y 2018, cuando el agresor era docente de la vereda Nueva Granada.

Según informó la Fiscalía, Ropero Mandón aprovechó momentos a solas con las víctimas, que tenían edades entre los 6 y 12 años, para someterlas a tocamientos de índole sexual.

Esta es una de las pancartas que fue instalada en inmediaciones de la institución educativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde ocurrieron los presuntos abusos sexuales por parte de un docente. Hubo varias manifestaciones de padres de familia frente a este lugar. Foto: Colprensa

Además de los abusos en las aulas de clase, aseguró la Fiscalía, el profesor las intimidó con ponerles malas calificaciones si contaban lo sucedido.

Una vez estalló el escándalo de los abusos sexuales por parte del profesor, que es licenciado en Ciencias Religiosas y Ética y especialista en Ética y Pedagogía, el hombre huyó.

Posteriormente, las autoridades lo incluyeron en la lista de los más buscados del Putumayo, y ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con su captura.

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Al mismo tiempo, las víctimas y sus familias vivían un infierno. Según reportó el diario El Espectador, algunas incluso tuvieron que huir al Ecuador a través de las zonas fronterizas debido a cuestionamientos en sus relatos.

Pero cuatro años después, el profesor se entregó a las autoridades, fue enviado a prisión y condenado en una primera investigación a 17 años de cárcel.

Este lunes, 30 de marzo, se conoció sobre la nueva sentencia en su contra, esta vez a 25 años de prisión.

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El ente acusador señaló que una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Putumayo demostró la responsabilidad del docente en los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

En 2024, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por 19 años.

También aseguró que para obtener el silencio de las víctimas, el profesor “les ofreció dinero para que guardaran silencio, les daba respuestas a evaluaciones, y ayudaba o perjudicaba con las notas dependiendo de su comportamiento con él”.

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La Procuraduría calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.