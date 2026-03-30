Por la muerte del bombero Iván Darío Posada, cuando enfrentaba un incendio, decretan tres días de duelo en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decretó tres días de duelo por la muerte del bombero Iván Darío Posada Gómez, quien falleció cuando enfrentaba un incendio en una casa del barrio Toscana, en el norte de esa ciudad.

“Con profundo dolor decretamos 3 días de duelo en Medellín por la partida de Iván Darío Posada Gómez, un héroe que entregó su vida sirviendo a los demás”, dijo en X el mandatario.

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“A su madre, Luz Estella, a su hijo Matías, a su familia, compañeros y al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín: toda nuestra solidaridad y abrazo en este momento tan difícil. Lo honraremos como lo que es: un verdadero héroe de nuestra ciudad. Su legado quedará para siempre”, añadió.

Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

El bombero de 34 años ingresó el domingo con dos compañeros a una vivienda para hacer frente a las llamas, sin embargo, la estructura colapsó agravando la emergencia.

“Dos de ellos lograron salir ilesos y realizaron maniobras para asistir a su compañero, quien fue trasladado a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció”, informó en su momento el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

Iván Darío, un carismático rescatista, ingresó en 2016 a los Bomberos Oficiales de la ciudad y con su empeño y dedicación se ganó no solo el cariño de sus compañeros en esa institución sino de otras entidades.

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Esta noche, los bomberos realizaron una velatón en homenaje al rescatista fallecido. A las 11:00 a.m. del martes 31 de marzo se realizará una ceremonia religiosa para darle su último adiós en la Basílica Metropolitana, en el centro de la ciudad.

“Hace 22 años no enfrentábamos una pérdida de un integrante en servicio. Hoy, nuestra prioridad es acompañar y brindar atención emocional a todos los implicados”, dijeron desde el Dagrd.

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“Tenemos el corazón lleno de dolor. Iván Posada, el negrito, el que todos quieren, el bombero líder, el bomberazo, se nos fue. No hay palabras para describir tanto dolor. A la vida, gracias por permitirnos conocer a este gran hombre”, agregó el Dagrd.