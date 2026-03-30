Dos militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados de explosivos en Timba, corregimiento de Jamundí

Dos soldados fueron heridos en medio de ataques de drones cargados con explosivos en el corregimiento de Timba, en Jamundí, Valle.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que los hechos provocaron fuertes enfrentamientos con grupos al margen de la ley.

En la zona, según alertas elevadas por la Defensoría del Pueblo y otras entidades, hace fuerte presencia la subestructura Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco, cabecilla delincuencial que ha sido blanco de varios operativos en las últimas horas en Vaupés.

Iván Mordisco está en guerra contra alias Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Un reciente informe de este medio reveló que los drones cargados con granadas están transformando el conflicto y dejando un número creciente de víctimas en distintas regiones del país.

Un informe reservado de una de las agencias de inteligencia del Estado colombiano permitió conocer la gravedad de esta amenaza y la rapidez con la que se están multiplicando los ataques, atribuidos a grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Según ese documento, desde el primer ataque registrado con drones cargados con explosivos, el 26 de abril de 2024 en Argelia, Cauca, los grupos ilegales han ejecutado 422 ataques con aeronaves no tripuladas.

Así fue la emboscada con drones de las disidencias de las Farc al Ejército en Caquetá: tres soldados fueron asesinados

Han sido lanzadas 935 granadas contra instalaciones de la fuerza pública y, en distintos episodios, también contra zonas donde habita población civil.

El informe evidencia, además, que la frecuencia de estos ataques es alarmante. Según los datos consignados, se registra en promedio uno cada día y cuatro horas en diferentes zonas del país.

El saldo es de más de 328 personas afectadas, entre muertos y heridos, incluyendo civiles, policías y militares, quienes han quedado atrapados en medio de esta nueva modalidad de violencia.

Uno de esos dolorosos casos ocurrió en agosto de 2025 en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia. Allí, un grupo armado atacó con un dron cargado de explosivos a un helicóptero de la Policía Nacional en medio de un operativo. La acción terminó en tragedia: 13 uniformados murieron durante el ataque, que, además, estuvo acompañado de hostigamientos armados.