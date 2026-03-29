Operativo contra Iván Mordisco: Fuerzas Militares adelantan un cerco contra el jefe de las disidencias de las Farc que está herido

Continúan los intensos operativos en el departamento del Vaupés en contra de las estructuras de las disidencias de las Farc comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Helicópteros, drones, aviones y bombardeos: así es la cacería contra alias Iván Mordisco

Después de varios bombardeos en lugares en los cuales, según los informes de inteligencia, se escondía el jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, las Fuerzas Militares realizan un cerco para evitar la fuga de Mordisco y sus hombres de confianza que sobrevivieron al intenso operativo adelantado el pasado miércoles 25 de marzo.

Fuentes militares confirmaron que se puso en marcha un operativo aéreo terrestre para cerrar las vías en las que Mordisco pueda escapar.

Igualmente, por registros de inteligencia, se pudo conocer que el jefe de las disidencias está gravemente herido y sus hombres de confianza están buscando asistencia médica en la zona.

En operación contra alias Iván Mordisco murió su pareja sentimental, alias Lorena

Por lo tanto, se intensificaron las acciones para frenar el paso de su anillo de seguridad y así lograr su detención.

En la zona de difícil acceso se encuentran desplegadas unidades élite de las fuerzas militares.

Este domingo, el Instituto de Medicina Legal informó que entre los seis cuerpos recolectados e identificados en medio de los operativos no se encontraba el de Néstor Gregorio Vera Fernández.

Alias Iván Mordisco ha sido objeto de varios bombardeos. El más reciente se ejecutó en la tupida selva del Vaupés, por la región del río Apaporis. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Los cuerpos, reseñó el Instituto mediante un comunicado, corresponden a cuatro mujeres y dos hombres.

Entre estos se encuentran Ehisen Camilo Orozco Viscue (19 años), Claudia Yaneth Valencia (26 años), Angelin Andrea González Córdoba (18 años) y Jeiferson José Rincón Becerra (24 años).

Los escurridizos movimientos de Iván Mordisco

Mientras esto ocurre, agentes del CTI de la Fiscalía General recolectan y revisan los elementos que fueron incautados por la Fuerza Pública en los campamentos en los que se encontraba el jefe de las disidencias.

Las autoridades confirmaron que en el material de guerra incautado se encontraban equipos de drones, fusiles, manuales de adoctrinamiento, entre otros.

Avanza la nueva ofensiva de la Fuerza Pública contra alias Iván Mordisco entre el Guaviare y Vichada

La información de inteligencia conocida por SEMANA indica que el jefe de las disidencias de las Farc se estaba moviendo de manera constante, junto a su pareja sentimental conocida con el alias de Lorena y su anillo de seguridad, por el río Aporis que conecta la Amazonía en la frontera entre Colombia, Perú y Brasil.

De acuerdo con los datos de inteligencia, las zonas por donde Mordisco esquiva a las autoridades son Ricaurte, La Pedrera, Puerto Caimán y La Libertad, regiones apartadas de la civilización, donde se encuentran lianas, enredaderas, troncos húmedos, suelo gredoso y la noción del tiempo se congela en medio de la manigua.