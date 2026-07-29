El Festival de Verano 2026: horarios, programación y artistas en el cumpleaños de Bogotá

En su edición número 29, el Festival de Verano 2026 regresa con una programación que se extenderá durante un mes y que tendrá a México como país invitado de honor. A través de diferentes actividades deportivas, recreativas y culturales, el país participará en uno de los eventos más tradicionales del calendario de Bogotá.

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El festival se realizará del 31 de julio al 31 de agosto, periodo durante el cual los habitantes y visitantes de la capital podrán disfrutar de una amplia agenda que incluye deporte, actividad física, recreación, cultura y espectáculos en parques, escenarios deportivos y espacios públicos de la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la programación fue diseñada para públicos de todas las edades, incluyendo niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y animales de compañía, con el propósito de promover el aprovechamiento del espacio público y fortalecer los espacios de integración familiar y comunitaria.

La celebración de los 488 años de Bogotá comenzará el 31 de julio con la Parada del Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa, que reunirá a 36 equipos de la categoría mayores en el Parque Recreodeportivo El Salitre.

La programación continuará el 1 de agosto con dos de los eventos más esperados del festival. En la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar se llevará a cabo el Conciertazo de Verano, que contará con la participación de Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y artistas invitados. Ese mismo día también se realizará Sube Monserrate, una exigente competencia individual de 2,4 kilómetros, 1.605 escalones y una meta ubicada a 3.152 metros sobre el nivel del mar.

El 2 de agosto, el Palacio de los Deportes será el escenario del Festival de Porrismo, que reunirá a 120 equipos de distintas categorías en una jornada de competencias y exhibiciones. Paralelamente, el Parque Metropolitano Simón Bolívar albergará una nueva edición de Bogotá Góspel, un encuentro musical dirigido a las familias.

Entre el 5 y el 9 de agosto, el Palacio de los Deportes recibirá la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá 2026, con la participación de deportistas nacionales e internacionales. Posteriormente, el 8 de agosto, el Parque de los Novios será sede de la Lunada de Verano, una actividad al aire libre enfocada en el bienestar y la conexión con la naturaleza.

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Uno de los eventos más llamativos de la programación se realizará el 16 de agosto con el Récord en Patines: Tren Humano, en el que más de 1.000 patinadores buscarán establecer una marca para la ciudad al desplazarse de manera coordinada durante seis minutos sobre la ciclovía de la avenida calle 26, entre Gran Estación y la estación de TransMilenio Corferias.

Además de estos eventos, el Festival de Verano 2026 incluirá competencias deportivas nacionales e internacionales, actividades recreativas, encuentros familiares, espacios incluyentes, programación para niñas y niños, iniciativas dirigidas a animales de compañía y exhibiciones de nuevas tendencias deportivas, consolidándose como una de las principales celebraciones de Bogotá durante el mes de agosto.