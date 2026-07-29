Tras denuncia de SEMANA, se cae millonaria contratación del Ejército para repuestos de cañones de guerra obús

El Ejército le confirmó a SEMANA que rechazó la propuesta que estaba estudiando para entregarle un contrato por más de 2.000 millones de pesos a una empresa para el mantenimiento de los sistemas de guerra obús.

Este documento de la inspección del Ejército advertía a la propia institución de presuntas irregularidades con el sistema. Foto: Suministrada a Semana.

SEMANA reveló que el Ejército contemplaba entregarle un contrato a la empresa Novamek para mantenimiento y repuestos de los cañones obuses por un valor superior a los 2.000 millones de pesos.

En medio de las averiguaciones, fuentes del Ejército confirmaron que la empresa Novamek actualmente tiene dos procesos sancionatorios por presuntos incumplimientos en otros dos contratos para el mismo fin que se le habían adjudicado en 2025 por valores superiores a 10.000 millones de pesos.

Tras las denuncias de SEMANA, el Ejército tomó la siguiente decisión: “La Subdirección de Adquisiciones se encuentra adelantando para la presente vigencia (2026) el proceso de selección de adquisición de repuestos para el mantenimiento de II nivel de sistemas obús de 155 milímetros, en el que se recibió una oferta como único proponente por parte de la empresa Novamek S. A. S. Sin embargo, una vez verificada la oferta, esta fue rechazada”.

En el Gobierno Petro, accidentes en entrenamientos con los obuses han dejado un muerto y heridos. Foto: Ejército

Agregó el Ejército: “Actualmente, la sociedad Novamek S. A. S. tiene en ejecución dos contratos con el Ejército Nacional de la vigencia 2025, cuya finalidad es la adquisición de repuestos, insumos y servicios de mantenimiento para obús de 105 milímetros, los cuales se encuentran con un nivel de ejecución del 62 % y un 80 %, respectivamente”.

Añadió: “No obstante lo anterior y ante algunos incumplimientos parciales por parte del contratista, a la fecha se encuentran en curso dos Procesos Administrativos Sancionatorios, en los cuales no se han tomado aún las decisiones de fondo que en derecho corresponden, en cumplimiento de las etapas y procedimientos que regulan el debido proceso en esta clase de actuaciones”.

Documentos del Ejército en poder de SEMANA revelan que estaban advertidas fallas en los sistemas de obuses. Foto: Suministrada a Semana.

Por último, dijo el Ejército: “Sea oportuno informar y clarificar que el Ejército Nacional no ha efectuado ningún pago frente a los contratos en mención”.