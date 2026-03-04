Así fue la emboscada con drones de las disidencias de las Farc al Ejército en Caquetá: tres soldados fueron asesinados

Un grave hecho de orden público se presentó en las últimas horas en el departamento del Caquetá. En la zona, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco emboscaron unidades militares, dejando como saldo la muerte de tres militares.

Las disidencias de Iván Mordisco sería las responsables del ataque a las tropas. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Los uniformados fueron asesinados —según la información castrense— por hombres de la estructura Carolina Ramírez, del Bloque Amazonas, al mando de Jhon Wilmer Silva Morales, alias Wilson González, Tigre o Pintado.

Sobre la acción criminal, indicaron desde el Ejército que en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá: “En desarrollo de operaciones militares, enmarcadas en el Plan Democracia 2026, para adoptar el dispositivo de seguridad que busca garantizar el derecho al sufragio de más de 15.000 colombianos habilitados para votar este próximo 8 de marzo en las 59 mesas de votación dispuestas por las autoridades electorales, unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 36, orgánicos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 12 del Ejército Nacional, fueron emboscados por integrantes del Grupo Armado Organizado residual”.

El Ejército reveló las identidades de los soldados asesinados por las disidencias de las Farc en el Caquetá. Foto: Ejército

En medio de los combates, tres militares fueron asesinados y uno más resultó herido. “En la zona también delinque la estructura Raúl Reyes, bajo el mando del sujeto Yeison Alexis Ojeda Gilón, alias Danilo Alvizú, cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño, de la facción de alias Calarcá”.

Añadió el Ejército que “estas dos estructuras mantienen confrontaciones armadas por el control territorial en el área general de San Vicente del Caguán, principalmente para tener el dominio de los corredores de movilidad y corredores estratégicos para sacar la droga (cocaína y marihuana) por los ríos Caquetá y Caguán hacia Brasil, así como a Venezuela, por el río Guaviare hasta Inírida”.

El crimen de los uniformados fue condenado por el Comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López. “Con profundo dolor lamento el asesinato de tres de nuestros soldados profesionales del COL_EJERCITO, quienes se desplazaban hacia uno de los puntos del despliegue del #PlanDemocracia en Cartagena del Chairá, Caquetá”.