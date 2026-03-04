Nación

Así fue la emboscada con drones de las disidencias de las Farc al Ejército en Caquetá: tres soldados fueron asesinados

Desde el Ejército se revelaron las identidades de los uniformados que fueron objetivo de los criminales. Los ilegales usaron drones cargados con explosivos.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 12:05 p. m.
Una dura situación de orden público se registró en Caquetá. Imagen de referencia.
Foto: guillermo torres-semana

Un grave hecho de orden público se presentó en las últimas horas en el departamento del Caquetá. En la zona, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco emboscaron unidades militares, dejando como saldo la muerte de tres militares.

Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño.
Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Los uniformados fueron asesinados —según la información castrense— por hombres de la estructura Carolina Ramírez, del Bloque Amazonas, al mando de Jhon Wilmer Silva Morales, alias Wilson González, Tigre o Pintado.

Sobre la acción criminal, indicaron desde el Ejército que en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá: “En desarrollo de operaciones militares, enmarcadas en el Plan Democracia 2026, para adoptar el dispositivo de seguridad que busca garantizar el derecho al sufragio de más de 15.000 colombianos habilitados para votar este próximo 8 de marzo en las 59 mesas de votación dispuestas por las autoridades electorales, unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 36, orgánicos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 12 del Ejército Nacional, fueron emboscados por integrantes del Grupo Armado Organizado residual”.

El Ejército reveló las identidades de los soldados asesinados por las disidencias de las Farc en el Caquetá.
Foto: Ejército

En medio de los combates, tres militares fueron asesinados y uno más resultó herido. “En la zona también delinque la estructura Raúl Reyes, bajo el mando del sujeto Yeison Alexis Ojeda Gilón, alias Danilo Alvizú, cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño, de la facción de alias Calarcá”.

