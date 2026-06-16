Denuncian que disidencias impiden recoger un cadáver que lleva cinco días tirado en zona rural de Jamundí

Una delicada denuncian están realizando líderes sociales y comunitarios de Jamundí, quienes le comentaron a SEMANA que hombres armados, presuntamente pertenecientes a la disidencia Jaime Martínez impidieron a la funeraria recoger el cuerpo de un hombre asesinado desde el pasado jueves en el corregimiento de Chagres.

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De acuerdo con la información conocida por este medio, el cadáver ya está en estado de descomposición y está tirado sobre la vía que conduce al corregimiento de La Balsa, zona rural de Buenos Aires, Cauca.

La denuncia de los líderes señala que, cuando quisieron levantar el cuerpo, fueron intimidados por hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes les aseguraron que no podían recoger ese cadáver.

No es la primera vez que una denuncia así ocurre en Jamundí. En marzo del 2025, SEMANA recogió testimonios de un supuesto trasteo de muertos en ese municipio para no ser contabilizados como homicidios en esa zona del país.

“Lo que se ha documentado es que miembros de la Sijín les pagan a dos funerarias de Jamundí, las únicas autorizadas por las disidencias para recoger cuerpos en esta zona, para que muevan los cadáveres algunos metros hacia el Cauca; con eso, ese homicidio no queda en el conteo oficial de Jamundí, sino de municipios como Santander de Quilichao y Buenos Aires”, le comentó un líder comunitario a SEMANA en su momento.

De acuerdo con su denuncia, las disidencias asesinan a personas, las dejan sobre la vía, pero solo a esa zona pueden entrar dos funerarias para recoger los cuerpos. Esas entidades, a su vez, le reportan a la Sijín. “Ellos saben quiénes son. Les pagan a los trabajadores de las funerarias y ellos van y tiran el cuerpo al Cauca, luego eso se vuelve un martirio para las familias porque en la morgue de Santander de Quilichao tampoco los quieren recibir”.