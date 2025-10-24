Este viernes 24 de octubre, se adelantó la ceremonia en la que el presidente de la República, Gustavo Petro, le entregó el mando de la Policía Nacional al general William Rincón como nuevo director de la institución y tras la salida del general Carlos Triana.

El presidente advirtió que se trata de la entidad encargada de la seguridad del país y, en ese orden de ideas, que el nuevo director tiene un compromiso con los colombianos de garantizar la protección y mantener el control institucional.

El general William Rincón tomó el mando como director de la Policía. En la ceremonia, el nuevo director de la institución agradeció al presidente de la República, Gustavo Petro, por la confianza con esta designación. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/LVYXP5lfIi — Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2025

El general Rincón, nuevo director de la Policía, tomó el mando de la institución en el marco de la ceremonia y en la cual se hizo un reconocimiento al curso del que hace más de tres décadas salió como egresado en la misma escuela, que ahora lo ve convertirse en director de la Policía Nacional: la Escuela de Cadetes General Santander.

Dijo el general Rincón que la Policía Nacional es de las instituciones más queridas por los colombianos, y la responsabilidad que asume y la confianza entregada por el presidente para convertirse en director de la institución se convierten en compromiso más importante en su trayectoria profesional.

Insistió que la Policía es responsable del cuidado de los ciudadanos, de garantizar el orden el control y la seguridad de todo el país, de ahí que, por los colombianos, por su familia y por los propios policías, que se compromete a cumplir con su labor en beneficio del pueblo colombiano y en respuesta a la confianza entregada por el presidente.

“Aquella Policía que está sirviendo para mantener el control constitucional y democrático de los colombianos y colombianas, en todo momento somos los responsables de los ciudadanos que están en un momento de dificultad. Somos los responsables de guardar la paz y la tranquilidad. Aquí me comprometo con cada uno de ellos y mi familia, trabajaremos conjuntamente en beneficio de nuestro amado país, Colombia lo necesita y Colombia lo merece”, explicó el general Rincón.

el general William Rincón tomó el mando como nuevo director de la Policía | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En la ceremonia estuvieron presentes varios exdirectores de la Policía, incluso el general Carlos Triana, a quien el nuevo director de la institución le hizo un amplio reconocimiento por su labor al frente a la dirección y los importantes resultados que se dieron durante su gestión. Luego hubo un aplauso simultáneo por todos los asistentes.