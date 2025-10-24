Suscribirse

Nación

“Me comprometo con ellos”: el general William Rincón tomó el mando como nuevo director de la Policía

El general llegó en reemplazo del saliente director Carlos Triana y por designación del presidente de la República, Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 5:30 p. m.
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Este viernes 24 de octubre, se adelantó la ceremonia en la que el presidente de la República, Gustavo Petro, le entregó el mando de la Policía Nacional al general William Rincón como nuevo director de la institución y tras la salida del general Carlos Triana.

El presidente advirtió que se trata de la entidad encargada de la seguridad del país y, en ese orden de ideas, que el nuevo director tiene un compromiso con los colombianos de garantizar la protección y mantener el control institucional.

El general Rincón, nuevo director de la Policía, tomó el mando de la institución en el marco de la ceremonia y en la cual se hizo un reconocimiento al curso del que hace más de tres décadas salió como egresado en la misma escuela, que ahora lo ve convertirse en director de la Policía Nacional: la Escuela de Cadetes General Santander.

Dijo el general Rincón que la Policía Nacional es de las instituciones más queridas por los colombianos, y la responsabilidad que asume y la confianza entregada por el presidente para convertirse en director de la institución se convierten en compromiso más importante en su trayectoria profesional.

Insistió que la Policía es responsable del cuidado de los ciudadanos, de garantizar el orden el control y la seguridad de todo el país, de ahí que, por los colombianos, por su familia y por los propios policías, que se compromete a cumplir con su labor en beneficio del pueblo colombiano y en respuesta a la confianza entregada por el presidente.

Contexto: Golpes certeros contra bandas criminales y la “cifra histórica” de incautación de cocaína, el legado del general Carlos Triana en la Policía

“Aquella Policía que está sirviendo para mantener el control constitucional y democrático de los colombianos y colombianas, en todo momento somos los responsables de los ciudadanos que están en un momento de dificultad. Somos los responsables de guardar la paz y la tranquilidad. Aquí me comprometo con cada uno de ellos y mi familia, trabajaremos conjuntamente en beneficio de nuestro amado país, Colombia lo necesita y Colombia lo merece”, explicó el general Rincón.

Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón
el general William Rincón tomó el mando como nuevo director de la Policía | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En la ceremonia estuvieron presentes varios exdirectores de la Policía, incluso el general Carlos Triana, a quien el nuevo director de la institución le hizo un amplio reconocimiento por su labor al frente a la dirección y los importantes resultados que se dieron durante su gestión. Luego hubo un aplauso simultáneo por todos los asistentes.

El nuevo director de la Policía advierte que implementará algunas estrategias que ha fortalecido a lo largo de los 36 años en la institución, enfocado a los jóvenes y en la generación de oportunidades para combatir la violencia y la inseguridad en las ciudades.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y expuso enfermedad que lo alejó de ‘MasterChef Celebrity’: “Me cogió y me tumbó”

2. Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre: predicciones para los 12 signos

3. Aumentan presiones de los controladores de tráfico aéreo en EE. UU. por el cierre de gobierno: “Es inaceptable e insostenible”

4. Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

5. ¿Presagio? Exesposa de Brayan Campo reveló el sueño que tuvo antes de que capturaran al asesino de Sofía Delgado: “No quise contar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaDirectorGustavo Petro

Noticias Destacadas

La mujer profanando la tumba en el cementerio El Sagrado Corazón de Landázuri, Santander

Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

Redacción Nación
Evelyn Rodas y su exesposo Brayan Campo.

¿Presagio? Exesposa de Brayan Campo reveló el sueño que tuvo antes de que capturaran al asesino de Sofía Delgado: “No quise contar”

Redacción Nación
El general William Rincón tomó el mando como nuevo director de la Policía

“Me comprometo con ellos”: el general William Rincón tomó el mando como nuevo director de la Policía

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.