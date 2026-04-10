SEMANA conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, por la denuncia de presunta agresión sexual que habría perpetrado en contra de una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare.

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A finales de marzo pasado, la Fiscalía Seccional del Casanare remitió a la Corte Suprema de Justicia la denuncia que se había presentado contra Barrera. Esto debido al fuero constitucional.

Fuentes cercanas indicaron que tras revisar el caso, y realizar el sorteo, el expediente quedó asignado al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda de la Sala Especial de Instrucción.