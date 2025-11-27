Suscribirse

Fuerte cruce de mensajes entre los senadores Alirio Barrera y Fabián Díaz: en la discusión mencionaron a Uribe y a Petro

Los congresistas sostuvieron un cruce de mensajes en el que sacaron a relucir a los expresidentes.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 3:14 p. m.
Alirio Barrera y Fabián Díaz.
Alirio Barrera y Fabián Díaz se enfrascaron en una discusión. | Foto: SEMANA / API

Los senadores Alirio Barrera (Centro Democrático) y Fabián Díaz (Alianza Verde) protagonizaron un fuerte cruce de mensajes en la plenaria del Senado.

La discusión comenzó porque Díaz se refirió al expresidente Álvaro Uribe en términos despectivos llamándolo “presidiario” e hizo referencia a la condena de Santiago Uribe por el caso de los 12 Apóstoles.

“La justicia tarda pero llega y ha sido condenado a 28 años de prisión en segunda instancia, su hermano, por haber creado los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar”, aseguró Díaz.

El senador también mencionó a Alirio Barrera y lo calificó como “uno de los principales defensores” del expresidente Uribe. “Es el pura sangre del uribismo defendiendo sus nefastas modificaciones en el sistema de salud”, dijo Díaz.

Barrera replicó y dijo que el senador de la Alianza Verde seguiría “pegado” de Uribe para conseguir ‘likes’ y votos.

“Por ahí dicen que usted tiene una fotico de Uribe en el techo de su alcoba y que le prende velitas, no sé si será cierto. Pero, de verdad que raya todos los días usted hablando sin pruebas en contra de Álvaro Uribe y su familia”, afirmó Barrera, quien destacó que Uribe “demostró su inocencia” y que lo mismo haría su hermano.

Contexto: Ley de financiamiento: el Gobierno insiste, el Congreso duda y el reloj legislativo se agota

“Por más que quiera desprestigiar a Uribe más grande lo hacen porque es el patriota más grande que ha parido este suelo colombiano”, afirmó.

Barrera criticó a Díaz por “su amor por el petrismo” y dijo que antes “era más coherente e imparcial”. “Pero le nació de pronto un amor, ¿qué le darían?“, preguntó el senador del Centro Democrático.

Comisión Séptima, reforma laboral
El senador Alirio Barrera reclamó que la molestía habría sido porque no se aprobaron las reformas. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“¿Por qué ama tanto ahora a Petro y a su gobierno. Ojalá no lo veamos por las calles de Panamá de la mano, por ahí paseando...“, afirmó Barrera haciendo referencia al hecho que se conoció en su momento del presidente.

Según Barrera, la molestia de Díaz sería porque no aprobaron la reforma tributaria ni la de la salud. “Al parecer las tenían para campaña en el 2026 y los tienen desesperados. Hablar de 80 billones de la reforma a la salud como plata de bolsillo eso les hacía la boquita agua y se les ponían los ojos vidriosos pensando que la iban a agarrar para hacer campaña. Se les cayó la vuelta y esos los tiene rabones”, aseguró el senador del Centro Democrático.

