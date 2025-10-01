Día clave para la reforma a la salud: así estarían los votos para las ponencias

La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro está en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y la discusión de este miércoles será determinante para definir el futuro del proyecto.

Esa corporación, presidida por el liberal Miguel Ángel Pinto, tiene sobre la mesa tres ponencias. La primera que se radicó fue positiva y esta tendría asegurados los votos de cerca de cinco congresistas que pertenecen al Pacto Histórico, a Comunes y a la Alianza Verde (Martha Peralta, Wilson Arias, Ferney Silva, Fabián Diaz y Omar de Jesús Restrepo).

De ellos el senador Díaz ya adelantó que tiene lista una apelación al debate que presentaría ante la plenaria del Senado ante el eventual caso de que el articulado sea archivado.

Si la reforma a la salud se cae, esto sería de cuenta de la ponencia negativa cuenta con el respaldo de los dos senadores del Centro Democrático (Alirio Barrera y Honorio Henríquez) y de las dos senadoras del Partido Conservador (Nadia Blel y Esperanza Andrade) que están en la corporación.

Barrera es el autor de esa propuesta y las conservadoras se sumaron a ella durante esta semana como una decisión de bancada. De hecho, esos dos partidos se niegan a darle trámite a una ponencia alternativa y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también ha cuestionado ese documento.

Hay tres votos asegurados para la ponencia alternativa que presentaron Ana Paola Agudelo (Mira), Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres) y Norma Hurtado (U), quienes fueron las autoras de esa propuesta.

La atomización de las posturas sobre el proyecto es tal que hasta el momento, cuando faltan horas para que se vote la ponencia negativa, que es la primera en analizarse por los lineamientos de la Ley Quinta, no está claro cuál de todas podría tener mayorías.

Tampoco está claro el camino que tomará la senadora Berenice Bedoya (ASI), quien había radicado una ponencia alternativa que terminó retirando de la corporación hace casi dos meses. Otro que será determinante para decantar el rumbo del articulado será el senador Pinto, congresista que fue clave para el hundimiento de la primera reforma a la salud y de la reforma laboral.