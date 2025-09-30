La Comisión Séptima del Senado tomó medidas especiales para el tercer debate de la reforma a la salud, el proyecto clave para el Gobierno de Gustavo Petro que será discutido durante esta semana.

La Mesa Directiva de esa corporación emitió nuevas directrices para las sesiones de esa corporación, como que solo se permitirá el ingreso de un asesor por cada congresista y se delimitarán las puertas de acceso de los congresistas e invitados.

“No se aceptarán personas de pie detrás de la Mesa Directiva, ni detrás de los Senadores, ni obstruyendo las entradas y salidas de la Comisión y del recinto de sesiones”, se lee en la directriz que fue firmada por el presidente de la Comisión, el senador liberal Miguel Ángel Pinto.

La Mesa Directiva aclaró que solo podrán hacerse entrevistas a los senadores en los pasillos aledaños al recinto e indicó que quienes no sigan las directrices, tanto invitados como trabajadores del Congreso, para facilitar el orden de la sesión serán retirados del lugar.

“No se aceptarán arengas ofensivas e irrespetuosas, contra ninguna de las personas que se encuentran asistiendo a la sesión. El desacato de esta instrucción acarreará las medidas y sanciones establecidas por la Ley 5ª de 1992″, se detalla en el documento.