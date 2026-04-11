Choque entre el presidente Petro y el senador Alirio Barrera por investigación por presunto acoso sexual

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció este viernes, 10 de abril, una investigación formal contra el senador del Centro Democrático Alirio Barrera, por la denuncia de presunta agresión sexual que habría perpetrado a una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare.

Corte Suprema abre investigación contra el senador Alirio Barrera por presunto acoso sexual

El expediente quedó asignado al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala Especial de Instrucción, quien tendrá que definir si la denuncia interpuesta por los hechos ocurridos en 2016 prospera.

El presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó este hecho para cuestionar al senador uribista, a través de sus redes sociales, recordando un proceso que tiene Barrera ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“Un senador del Centro Democrático, presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este gobierno”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El mensaje del presidente Gustavo Petro contra Alirio Barrera el pasado viernes, 10 de abril. Foto: Captura de Pantalla

Posteriormente, se cuestionó: “¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera? ¿Por qué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?”.

El senador del Centro Democrático, quien no se ha pronunciado sobre su investigación en la Corte Suprema de Justicia, le respondió al presidente Petro con un corto mensaje en sus redes sociales.

“Señor presidente, si por una denuncia alguien fuera culpable, usted y la mitad de su gobierno estarían en la cárcel”, indicó el congresista de la oposición.