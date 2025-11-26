El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que alista una demanda contra los congresistas que integran la Comisión Séptima del Senado porque en este recinto no ha comenzado el tercer debate de la reforma a la salud.

El Gobierno le envió un mensaje de insistencia al proyecto de ley y, pese a esto, el articulado no ha entrado en discusión porque los senadores no se han sentado a sesionar debido a sus reparos con el articulado. Por cuenta de esa negativa, el ministro Benedetti los acusa de supuesto prevaricato.

“Ellos están prevaricando. Ni siquiera han querido votar el orden del día por cobardes, porque hay un mensaje de insistencia por el que no pueden tocar otro tema si no es ese (reforma a la salud). Yo estoy previendo meterles una demanda ante la Corte Suprema”, comentó el encargado de la cartera política.