Suscribirse

Confidenciales

Gobierno Petro quiere denunciar a los senadores de la Comisión Séptima por posible prevaricato

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reprochó que los congresistas se nieguen a debatir la reforma a la salud.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 9:53 p. m.
-
La reforma a la salud está en manos de la Comisión Séptima del Senado. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que alista una demanda contra los congresistas que integran la Comisión Séptima del Senado porque en este recinto no ha comenzado el tercer debate de la reforma a la salud.

El Gobierno le envió un mensaje de insistencia al proyecto de ley y, pese a esto, el articulado no ha entrado en discusión porque los senadores no se han sentado a sesionar debido a sus reparos con el articulado. Por cuenta de esa negativa, el ministro Benedetti los acusa de supuesto prevaricato.

Contexto: Lidio García le hizo petición clave a Armando Benedetti para la seguridad de los candidatos a las elecciones

“Ellos están prevaricando. Ni siquiera han querido votar el orden del día por cobardes, porque hay un mensaje de insistencia por el que no pueden tocar otro tema si no es ese (reforma a la salud). Yo estoy previendo meterles una demanda ante la Corte Suprema”, comentó el encargado de la cartera política.

El argumento de los congresistas que se oponen a discutir la reforma a la salud es que no debatirán el proyecto hasta tanto el Ministerio de Hacienda no les aclare de dónde saldrían los recursos para la implementación de esa propuesta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

2. Habla Luis Fernando Velasco, exministro de Petro, nuevo llamado a imputación por escándalo de la UNGRD: “Entregaré todo el material probatorio”

3. País del Caribe sorprende y autoriza a Estados Unidos a usar dos de sus aeropuertos para operación militar

4. La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

5. Piden a Procuraduría investigar al general Huertas y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI, por escándalo de presuntos vínculos con Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Comisión SéptimaSenadocongreso

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.