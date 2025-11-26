El ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente del Senado, Lidio García, voceros de los partidos políticos y altos mandos de la Fuerza Pública se reunieron en el Congreso de la República para hablar de la seguridad de los candidatos a las elecciones de 2026.

El senador García le agradeció al ministro Benedetti por su disposición para garantizar la seguridad de los congresistas en ejercicio y candidatos a los próximos comicios.

“Agradezco ministro la disposición y el acompañamiento en este empeño que tenemos como presidente del Senado para garantizar la seguridad de congresistas y candidatos a las elecciones del 2026. La protección para todos debe ser una prioridad del Estado”, comentó el presidente del Senado.

El ministro Benedetti aseguró el Gobierno nacional ha hecho un “esfuerzo bastante grande” para buscar la seguridad de los aspirantes a las elecciones, quienes en este periodo electoral han desarrollado cerca de 2 mil eventos públicos que han contado con el despliegue de alrededor de 30 mil efectivos de la Fuerza Pública.

El funcionario del Gobierno nacional aseguró que en la actualidad hay un mayor despliegue de seguridad del que se tenía antes del 7 de junio, cuando se registró el magnicidio contra el precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay.