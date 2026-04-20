Caquetá

Reportan brutal ataque armado en Cartagena del Chairá: un policía habría muerto y otros habrían sido heridos

El atentado, con armas de largo alcance, ocurrió en el sector de Cuatro vientos.

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Redacción Semana
20 de abril de 2026, 10:39 p. m.
Ataque armado contra la Policía en Cartagena del Chairá, Caquetá.
Ataque armado contra la Policía en Cartagena del Chairá, Caquetá. Foto: Tomado de video.

Habitantes de Cartagena del Chairá, en el Caquetá, reportaron un feroz ataque armado contra la policía.

Un uniformado habría muerto y otros habrían sido heridos.

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