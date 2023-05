Sara Uribe se confiesa: esto es lo que se roba en cada viaje que hace

Sara Uribe es una de las mujeres de la farándula colombiana más queridas por los cibernautas de las redes sociales, todo debido a que ella siempre separa un tiempo de su apretada agenda para realizar dinámicas con sus seguidores y así revelarle asuntos de su vida privada a ellos, generando una conexión muy fuerte con sus fans, que muchos famosos envidiarían tener.

En la pasada dinámica de preguntas que hizo la paisa en su cuenta de Instagram, un usuario le preguntó a Sara si podía contar algo que ningún fanático supiera de ella, que solo lo conocen aquellas personas que han convivido con bajo su mismo techo y más que todo los que han podido viajar con la paisa a otros lugares fuera de su natal Medellín.

Sara, como siempre, no le tuvo miedo a revelar un detalle muy curioso de su vida, pues le genera mucho placer y por eso hace algo que socialmente no es debido, pero que para ella es inevitable, pues se ha convertido en una necesidad básica para poder descansar como se debe, para despertarse todas las mañanas regia y radiante.

“Algo que no sepamos de ti”, fue la frase del cibernauta, que desató la respuesta más cómica que ha podido publicar la presentadora paisa en su cuenta oficial de Instagram: “que me robo las toallitas chiquitas de los hoteles para dormir en mi casa. No puedo dormir sin mi toallita y me acaricio la cara con ella para dormirme”, respondió la antioqueña con una foto de ella en una terraza de la que habría sido una de sus residencias usando una pijama de seda marrón y con una de estas toallas en su mano.

Además de esto, Uribe también reveló cómo hizo para subir de peso de forma saludable, revelando su mejor secreto: una buena dieta elevada en proteínas, carbohidratos sanos y mucho ejercicio, para luego confesar que se le fue la mano con la comida y se “pasó un poquito”. La paisa también aprovechó para recordar sus tips de belleza y así quedar maquilladas de forma profesional sin necesidad de un experto al frente.

Otro de los aspectos de la vida de Sara que quedó al aire fue el que se relaciona con los tatuajes que antes engalanaban su piel y ahora ya no están. “¿Por qué después de tener tatuajes te los estás quitando?”, fue la pregunta de un fanático a Uribe en Instagram y la respuesta de la modelo y presentadora fue concreta: “No me gustan, ya no me representan”.

Lo curioso, más allá de lo que Sara respondió a sus seguidores, son los tatuajes que se quitó. Uno de ellos se ubicaba en el dedo índice de su mano derecha y representaba, según ella, “fortaleza, humildad, ser inteligente y sabia a la hora de tomar decisiones”, aunque sus fanáticos aseguran que era el que estaba relacionado con Guarín.

En cuanto al otro tatuaje, la paisa no quiso responder de cuál se trataba. Lo que sí es cierto es que al parecer le recuerda un momento de su vida que si bien ameritó ser grabado en la piel, hoy poco o nada representa. “Cuando hay momentos en mi vida que son como muy relevantes, a mí me gusta marcarlos y estaba cogiendo la costumbre de hacerme un tatuaje. Pero también empecé a sentir que hay momentos en la vida con los que yo ya me identifico con algo que yo quise en algún momento, y me voy a quitar algunos tatuajes”, expuso tiempo atrás.

Otra pregunta que le hicieron a Sara Uribe fue qué hacía con los vestidos que utilizaba en las galas propias del mundo del entretenimiento. La respuesta fue más curiosa aún: “los devuelvo porque muchos son prestados. Algunos diseñadores o casas nos prestan vestidos para ir a eventos y los devolvemos. Y los que no son prestados, los guardo y los vuelvo a usar. Así funciona”, respondió.