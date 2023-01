El nuevo ‘look’ de Fredy Guarín por el que lo critican sus seguidores, ¿le luce?

Fredy Guarín, del que se ha especulado mucho los últimos días por el supuesto matrimonio a escondidas con Pauleth Pastrana, sorprendió a sus fanáticos en Instagram con su nuevo look, aunque a algunos de ellos pareció no convencerles del todo.

Guarín, que llegó a disputar una Copa Mundial de Fútbol con la Selección Colombia, así como a militar en clubes de la categoría de Inter de Milán, aunque sus decisiones personales no le permitieron seguir deslumbrando en el balompié, sorprendió con una historia en la red social donde suma más de 2 millones de seguidores.

El pasado septiembre, Guarín publicó una fotografía contando lo que al parecer fue un episodio de depresión por el que atravesó. “Estas lágrimas que ven son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados”, publicó. - Foto: Foto de su cuenta en Instagram

En la fotografía, de la que hicieron eco cuentas de Instagram dedicadas estar pendiente de la farándula colombiana, como Rastreando famosos, se ve que además de subir de peso, se tinturó el cabello de rubio, en sintonía con la camiseta amarilla que vestía.

En Rastreando Famosos, donde la imagen suma más de 500 me gusta, hubo comentarios de todo tipo para el también exjugador de Millonarios, aunque en el equipo capitalino fueron pocos los partidos que disputó: primero, mientras se acondicionaba físicamente, y luego, tras una pelea en Semana Santa de 2021, en la que fue detenido por las autoridades de Antioquia al verse envuelto en una riña, que durante semanas dio de qué hablar.

“Yo no entiendo por qué las mujeres se lo pelean, porque atractivo no es”; “que se haga lo que quiera, es su pelo y es su plata” y “tiene que gustar a él su cambio, a nadie más, la gente sí es metiche, si se siente bien así, no importa lo que digan los demás”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

En cuanto a la foto del “antes” de Fredy Guarín, fue subida el pasado septiembre, cuando aprovechó para dejarles un mensaje a sus seguidores: “Un sueño sin acción, siempre será una ilusión. Un sueño con acción, no importa cuánto tiempo tarde, siempre será una realizad. Feliz noche, Dios los bendiga. Ánimo, sí podemos. Ten fe”.

¿Fredy Guarín y Pauleth Pastrana se casaron?

Días atrás, el exfutbolista nacido en Puerto Colombia publicó una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró a su pareja Pauleth Pastrana y en la que generó dudas entre sus seguidores sobre el estado de su relación.

Hace unos meses se rumoraba que el deportista y la médico veterinaria no atravesaban por su mejor momento. No obstante, el más reciente video del exjugador desvió la mirada hacia otro punto de vista mucho más optimista.

Mientras grababa a Pauleth Pastrana, en lo que parece ser el balcón de una habitación de hotel, Guarín soltó una frase comprometedora que sus seguidores no dejaron pasar por alto. Allí, él se refirió a la veterinaria como “esposa mía”, por lo que los fans del ahora empresario se preguntan si se casaron y en dónde fue la celebración.

Fredy Guarín y su pareja, Pauleth Pastrana. - Foto: Instagram @fguarin13

“Sí, así yo la amo, eso es lo que más me gusta a mí, vean a la esposa mía, la esposa mía”, dijo Guarín en el video, mientras con su celular perseguía a Pastrana, quien inicialmente se rehusó a quedar en el clip, argumentando que no quería que la vieran luciendo una camiseta del exfutbolista.

Sara Uribe confesó que Guarín la ayudó a participar en reality

El pasado 23 de enero, el Canal RCN le dio la bienvenida al esperado reality Survivor, la isla de los famosos, donde habrá una variedad de celebridades de los medios y las redes sociales, luchando por quedarse con el premio mayor, una de ellas Sara Uribe, quien comentó que su participación en parte fue a la ayuda que le brindó Fredy Guarín.

La presentadora comenzó el nuevo año creando contenido para redes sociales. - Foto: Instagram: @sara_uribe

“El papá de mi hijo (Fredy Guarín) me dijo que me ayudaba con él, que sigue siendo pues la familia que compone mi núcleo familiar”, dijo en RCN. “Mi mánager me dijo que estaba loca, pero que me apoyaba con toda”, agregó.