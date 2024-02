Fredy Guarín reapareció y sorprendió con decisión que tomó sobre su relación; borró evidencia

Inicialmente, ganó reconocimiento por su talento futbolístico y por eso estuvo en diferentes equipos a nivel nacional e internacional, aunque ya desde hace algunos años no está activo (desde su corto paso por el equipo de Millonarios en el 2021).

En su momento, las miradas de los seguidores de Fredy Guarín se posaron en asuntos personales, en su estabilidad amorosa , y aun hoy parece ser igual: el colombiano no logró escapar de especulaciones y rumores, que estaban enfocados en su noviazgo con Pauleth Pastrana.

Fredy Guarín borró foto de su supuesto compromiso con Pauleth Pastrana

El deportista subió aquella foto a su cuenta oficial de Instagram, desatando reacciones de miles de personas. Aunque no aclaró el motivo de esta postal, más de uno especuló que estaban dando un paso adelante en la relación.

Sin embargo, lo curioso fue que Fredy borró la imagen al poco tiempo y no quedó evidencia en su perfil sobre lo que era una noticia amorosa. Esta decisión detonó opiniones y dudas en aquellos que no sabían si se había arrepentido o no.