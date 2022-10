Video l Carolina Soto sufrió un accidente mientras compartía con su familia

Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. El pasado jueves, 13 de octubre, la caleña fue tendencia en las redes sociales debido a la forma en que salió a socorrer a una artista que se desmayó cuando un grupo de actores estaban dando una muestra de El Principito, el musical en ‘Día a Día’. Fueron varios los comentarios elogiando el gesto de la presentadora que, cuando vio lo sucedido, pidió que mandaran a una pausa comercial.

Este fin de semana, Carolina Soto se disponía a disfrutar de una jornada de diversión con su familia cuando sufrió un accidente que interrumpió todo. Resulta que ella se encontraba resbalando por un tobogán junto a su hija menor, Violetta. En una de las historias que compartió en sus redes escribió, “complaciendo a Violetta”. Ahí se le vio muy contenta, pero después compartió otro momento en el que mostró cómo quedó su pie tras haber sufrido un percance.

El pie se le ve lleno de sangre y ella señalaba lo sucedido. “Dos minutos después, herida y a la enfermería”. “Después del tobogán en estas quedé”, eso decía mientras le mostraba sus seguidores lo que le había sucedido. Después mostró otra historia donde se veía la piscina y afirmó que obviamente ya no se podría meter de nuevo.

Así fue como la atendieron

Unos minutos después compartió otras imágenes en las que explicó que, por suerte}, lo sucedido no fue grave y que en la enfermería la atendieron bien. “Afortunadamente no fue nada grave (...) aquí en la enfermería me desinfectaron y me pusieron como un parchecito bien. Me tiré en el tobogán y allá abajo había como una rejillita y me volé el pedazo”, dijo. Sus seguidores quedaron más tranquilos tras la explicación de la presentadora.

Aunque sigue disfrutando de su puente festivo, tiene que evitar seguir metiéndose en la piscina. Lo bueno fue que siguió disfrutando del sol en compañía de su familia. Carolina Soto es una de las presentadoras más destacadas de ‘Día a Día’ y es un puesto que se ha ganado con el paso de los años.

La periodista empezó en la sección de entretenimiento de RCN y luego pasó a Canal Uno. Desde el 2018, es una de las presentadoras del matutino del canal Caracol. Lleva activa en los medios de comunicación desde el 2005 y su carrera ha sido una de las más ininterrumpidas de la televisión nacional.

“No hay relación”: la Gorda Fabiola revela detalles que involucran a ‘Polilla’

El domingo 9 de octubre, la hija de Fabiola Posada publicó una serie de ‘posts’ en los que mostraba evidencias de su boda. Alejandra compartió imágenes en las que luce radiante en su gran día en compañía de su ahora esposo, Jonathan Cortés, sus amigos y familia.

Su madre asistió con su hermano menor al matrimonio y posaron en diversas instantáneas. De hecho, la famosa comediante escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: “Y como en un cuento de hadas, se casó mi hija. Quiero que seas muy feliz, Nana mía, Alejandra Valencia. A tu lado hay un gran hombre, Jonathan Cortés. ¡Felicidades!”.

No obstante, en las diversas fotografías y videos del matrimonio, los usuarios notaron una importante ausencia, la de ‘Polilla’. En una entrevista con el programa de entretenimiento Lo sé todo, la Gorda Fabiola habló de este tema sin problema alguno. “No hay relación alguna, ni trato ni contrato entre mi hermana Rosario y mi hija Alejandra con ‘Polilla’. Fue una cuestión que inició cuando Polilla y yo iniciamos como pareja hace 25 años. Por eso Poli no está en algunos de los eventos de la familia...”, aseguró Posada.