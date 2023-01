Pamela Anderson afirmó que actor que prestó la voz para personaje de Toy Story, le mostró sus genitales

Pamela Anderson, quien fuera un sex symbol de los años 90, publicó en sus próximas memorias un incidente con un actor de Hollywood.

La revista Variety logró conseguir un fragmento del libro que publicará Anderson en los próximos meses y allí hizo la revelación de un posible acoso sexual que vivió en una serie llamada Home Improvement donde estaría involucrado el actor Tim Allen, quien era el protagonista del show y que prestó su voz para el personaje de Buzz Lightyear en las cuatro entregas de la película animada de Pixar y Disney Toy Story.

Tim Allen le habría mostrado su cuerpo desnudo a la actriz Pamela Anderson en una serie de los 90 - Foto: Getty Images / Ray Mickshaw

“En el primer día de grabación de la serie, salí de mi camerino y Tim se encontraba en el pasillo y solo llevaba una bata puesta. Luego se abrió la bata y me mostró rápidamente todo su cuerpo completamente desnudo [...] Dijo que era justo porque ya me había visto desnuda. Ahora estamos a mano, me dijo. Me reí incómodamente”, se lee en la parte de las memorias de Pamela Anderson que publicó la mencionada revista.

En ese momento, Pamela tenía 23 años de edad y Tim Allen 37. El actor negó el hecho ocurrido, apenas conoció la publicación del medio de entretenimiento.

Tim Allen protagonizó la serie Home Improvement en los años 90 y en el set de grabación habría ocurrido el incidente - Foto: Getty Images / KMazur

“No, eso nunca sucedió. Nunca haría tal cosa”, dijo Allen en un comunicado oficial que envió a Variety. Anderson apareció en las dos primeras temporadas del show antes de irse a la serie Baywatch donde ganó protagonismo gracias a su escultural cuerpo.

Tim Allen (I) junto a Pamela Anderson en el show Home Improvement, donde supuestamente habría ocurrido el incidente - Foto: Getty Images / ABC Photo Archives

Pamela Anderson y su campaña con el diseñador francés Simon Porte Jacquemus

Anderson fue tendencia hace unos días luego de que Jacquemus la eligiera para ser la protagonista de su más reciente campaña. No ha dejado de ser tema de conversación el hecho de que hubiese mandado un guiño a la tercera temporada de la serie Emily en París que está dando de qué hablar en todo el mundo. Y es que el pie de foto que se utilizó para acompañar la imagen de la diva fue un Pam in Paris.

El diseñador francés, Simon Porte Jacquemus compartió en la cuenta de la maison un emotivo mensaje en su idioma natal diciendo: “joyeux Noël Pamela”, que en español quiere decir “feliz Navidad, Pamela”. En el corto video se puede apreciar a la actriz y modelo salir de un portal con un árbol de Navidad hacia uno de los más icónicos sectores de Montmartre, en la mágica capital francesa.

Uno de los momentos más curiosos de este comercial se da cuando la integrante del elenco original de Baywatch se encuentra directamente con Santa Claus o Papá Noel, pero la sorpresa es que es el mismo Jacquemus disfrazado y le manda un beso al aire a la pantalla.

En el video se le puede apreciar a la canadiense lucir una de las más recientes creaciones de la marca. Como accesorio se le puede ver llevando un sombrero cubierto de plumas que envía un contundente mensaje sobre el regreso de la diva. Cabe recordar que Pamela Anderson también estuvo presente en el desfile de temporada de Jacquemus en París. La celebridad lució ese día el mismo vestido con el que aparece en el comercial. La presentación recibió el nombre de La Raphia.

Como siempre, los medios de comunicación internacionales comenzaron a realizar comparaciones con un atuendo que llevó la exguardiana de la bahía a los MTV Music Awards en 1999, que unos años después recreó la socialité Kim Kardashian en una celebración de Halloween.