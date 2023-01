Así se ve Pamela Anderson, la reina de Playboy, a sus 55 años; apareció estrenando documental en Netflix

La vida de Pamela Anderson tomó gran relevancia con su aparición en la serie de la década de los 90, Guardianes de la bahía, programa que tuvo gran éxito a nivel mundial durante sus 11 temporadas y en el que protagonizó a Casey Jean Parker ‘CJ’ entre 1992 y 1997.

Anderson, gracias a su figura y pelo rubio, también despertó el interés del difunto Hugh Hefner, el dueño de la icónica revista Playboy, impreso al que llegó a su portada en 1989; de allí en adelante se convirtió en la modelo con mayor número de apariciones en la tapa de esta revista, con un total de 14.

Su vida dejó de ser privada, gracias a sus constantes apariciones en público y a que, por su talento y belleza, era asediada por los medios de comunicación y por las diferentes marcas que veían en ella una figura a la cual debían tener entre su nómina.

Para Anderson todo marchaba bien hasta que se filtró un video íntimo en el que aparecía junto a su expareja, el cantante Tommy Lee, en 1996; un exempleado del matrimonio, inconforme por el trato que recibió durante su trabajo en la mansión de las celebridades, planeó y llevó a cabo el robo de una caja fuerte en la que se encontró, además de joyas de la modelo y armas del cantante, la cinta sexual que marcó un escándalo mundial.

Ahora, quien apareció en la portada de Playboy por última vez en febrero de 2016, aparece en Netflix para promocionar su nuevo documental, ‘Pamela, una historia de amor’. Allí explica que se sintió “enferma” cuando -recientemente- se vio obligada a revivir el trauma del escándalo de su video sexual.

“Bloqueé esa cinta robada de mi vida para sobrevivir y ahora que todo vuelve a salir a la luz, me siento enferma”, dice Anderson en el clip, publicado este martes, 10 de enero.

En este tráiler se ve a quien para muchos fue una de las mujeres más bellas del mundo y un símbolo sexual de finales de siglo, lucir radiante a sus 55 años.

Aquí, algunas fotos de quien se encargó, por varios años, de proteger las playas de Los Ángeles, Estados Unidos.

Pamela Anderson asiste al desfile de Jacquemus "Le Raphia" el 12 de diciembre de 2022 en Le Bourget, Francia. - Foto: Getty

¿De qué trata el documental de Pamela Anderson en Netflix?

Ahora bien, hablando de la producción que pronto saldrá a la luz, en su teaser, la explaymate de Playboy no entra en detalles sobre cómo y por qué ha resurgido su video sexual. Sin embargo, cabe recordar que en febrero de 2022, la plataforma de streaming Hulu estrenó una miniserie llamada “Pam & Tommy”, protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, que se convirtió en un éxito rotundo.

En el momento de su estreno, varias personas cercanas de Pamela Anderson revelaron que ella “nunca” vería la serie.

“Sé que ella nunca, nunca verá esto”, dijo previamente una fuente a Entertainment Weekly. “Ni siquiera dentro de unos años. Ni siquiera el tráiler”, apuntó con certeza.

Asimismo, un mes después de dicho lanzamiento, la gigante Netflix anunció que el documental de Pamela Anderson estaba en marcha y compartió, en un comunicado de prensa, por qué era importante para la estrella contar su propia historia.

Dylan Jagger Lee y Pamela Anderson en SoHo en la ciudad de Nueva York. - Foto: Getty

“Pamela Anderson está lista para contar su historia en un nuevo documental”, escribió el servicio de streaming en Twitter, en su momento del anuncio.

“La película, que se ha estado preparando durante varios años, contará con el ícono de la cultura pop, poniendo las cosas en claro mientras mira hacia atrás en su trayectoria profesional y su viaje personal”, continuó la presentación de lo que será esta producción.

Pamela Anderson saluda a los fanáticos afuera mientras visita la cartelera de su musical de Broadway "Chicago" en Times Square en la ciudad de Nueva York. - Foto: Getty

Una nota de Anderson decía entonces: “Mi vida, mil imperfecciones, un millón de percepciones erróneas... Solo puedo sorprenderte: no una víctima, sino una superviviente y viva para contar la verdadera historia”.

Por su parte, además de detallar su historia de amor con Tommy Lee, quien actualmente tiene 60 años, y sus otros cuatro exmaridos, la estrella de “Barb Wire” también se sumergirá en los altibajos de su carrera, incluido su reciente debut en Broadway en ‘Chicago’.

Pamela Anderson fue fotografiada mientras caminaba por las calles de Nueva York. - Foto: Getty

En ese mismo sentido, “no sentía que me respetaran mucho”, dice Anderson en el tráiler de Netflix. “Tuve que hacer carrera con los pedazos que quedaban, pero no soy la damisela en apuros. Me puse en situaciones locas y (risas) sobreviví a ellas”, agregó la actriz.

Y, ante ello, concluyó preguntando: “¿Por qué no podemos ser los héroes de la historia de nuestra propia vida?”, para luego bromear: “¿Por qué no hacemos todas las entrevistas desnudos? Aquí no hay ningún misterio”, finalizó Anderson.

‘Pamela, una historia de amor’ llegará a las pantallas de Netflix el próximo 31 de enero y, muy seguramente, dará de qué hablar ante su versión sobre el video íntimo, su vida personal y su carrera profesional como actriz.