“A ella no la quieren ni sus papás”: Yina Calderón le respondió a Manuela Gómez y le echó sal a la herida

La generadora de contenido Yina Calderón no sale de una polémica para meterse en otra; recientemente estuvo cruzando mensajes con la ex Protagonistas de Nuestra Tele, Manuela Gómez, quien hace unos años protagonizó una fuerte pelea con la huilense.

Gómez aprovechó una discusión en redes sociales entre Calderón y Aida Victoria Merlano para lanzar su impresión sobre lo sucedido y así dejar mal parada a la Dj de guaracha, de quien aseguró que utiliza la fama de las demás personas para poder sobresalir en los medios.

“Yo vuelvo y repito, puras patadas de ahogada. O sea, ella le va a tirar a todo el mundo porque necesita eso, necesita pegarse de la fama de las demás personas, lamentablemente. Esa es la pura verdad”, expresó Gómez.

“Le ha tocado a la Epa Colombia, Andrea Valdiri, La Jesu, Aida, a mí y un montón que ni siquiera me he enterado de los chismes, pero para mí, puras patadas de ahogada. Lo sostengo ante quien sea. Necesita la fama de otras personas para poder brillar, necesita la luz de otras personas para poder brillar. Y uno en su interior tiene luz propia para poder brillar sin necesidad de nadie”, concluyó.

Yina Calderón respondió de forma contundente

A su turno, la huilense aprovechó sus historias en Instagram para responder lo dicho por Gómez y aunque empezó con un tono conciliador, sus palabras fueron bastante duras y hasta habló de la falta de unión familiar que, según ella, sufre su colega.

“Bebés, les digo la verdad, a mí esa mujer ya no me da ni rabia. Yo vuelvo y repito, yo siento que la perdoné y siento como pesar de ella, como guev...ada, porque ella es una mujer muy sola y muy falta de amor”, fue la primera parte de su intervención.

Después fue más allá y le deseó reconciliación con sus padres, al mismo tiempo que dejó claro que no busca “pelear” con ella porque no le da “rating”.

“A ella no la quieren los papás porque es difícil, ella. Ojalá encuentre un ser que la quiera, un hombre que la quiera. Ojalá arregle la situación con sus papás. A mí, Manuela no me da ni ganas de pelear, porque no me da rating. No me sirves”, dijo la generadora de contenido.

Yina Calderón sí fue a la universidad

La huilense, que saltó a la fama gracias al reality del Canal RCN, ha dicho, en varias oportunidades, que utiliza sus canales digitales para mostrarse tal y como es, y en varias oportunidades ha contado aspectos de su vida íntima con el fin de estrechar la relación con sus seguidores.

A través de Instagram, gracias a la herramienta para recibir y responder preguntas de sus fans, la cantante de guaracha despejó la duda de un curioso que le preguntó si había ido a la universidad y qué había estudiado.

Gracias a los escándalos y a que la atención sobre la influenciadora se centra en sus polémicas, poco es lo que se sabía al respecto y esta fue la oportunidad para que ella aclarara si había estudiado alguna carrera.

En su video, ella aseguró que había estudiado Derecho en una universidad en Bogotá, pero que no había logrado graduarse. Así mismo, explicó que sus hermanas son profesionales.

“Amor, mira, yo estudié derecho de profesión. Quedé en noveno semestre y ahí me retiré de la Universidad la Gran Colombia. Mis hermanas: mi hermana Leonela es abogada de profesión. Mi hermana Juliana ya terminó materias, se gradúa en febrero de abogada también y mi hermana Claudia estudió pedagogía infantil”, fue la primera parte de la respuesta de Calderón a su seguidor.

Enseguida, la huilense habló sobre su futuro y sobre la posibilidad de poder terminar su carrera. “Por eso les decía que estaba pensando como en terminar, pero claro, yo fui a la universidad, a la Gran Colombia, así se llama acá en Bogotá”.