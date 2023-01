“Solo a Dios se le idolatra”: ¿indirecta de Yina Calderón a Bad Bunny?

Las imágenes de Bad Bunny arrojando el celular de una fanática le han dado la vuelta al mundo y siguen siendo motivo de crítica en las diferentes redes sociales y plataformas digitales. De hecho, mientras que controversia continúa, se conoció otro video donde el ‘Conejo malo’ habría repetido sus andanzas.

Frente a las críticas recibidas, Bad Bunny argumentó su reacción con un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter. “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabr”$# teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió el cantante puertorriqueño.

Varios cibernautas rechazaron la actitud del reguetonero e incluso han pedido “cancelarlo”, debido a la aparente falta de respeto para con sus fans. No obstante, como el mismo Bad Bunny lo dijo, el hecho de que alguien se acerque sin previo aviso con un teléfono y se lo ponga en la cara configura una ausencia del valor en mención.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

En todo caso, las opiniones frente al tema continúan y, a propósito de este tema, la influenciadora colombiana Yina Calderón publicó una reflexión en su cuenta de Instagram. Precisamente, la DJ de guaracha se refirió a la dinámica de idolatrar a famosos en que algunos fanáticos han caído.

“Admiren, sigan, quieran, amen al que ustedes quieran, pero solo a Dios se le idolatra. ¡Solo a Dios!”, escribió Calderón en una instastorie.

“A veces, nos encargamos de hacer creer a otros que son dioses y creamos verdaderos nombres”, complementó la también empresaria.

Si bien en su publicación no mencionó ningún nombre, el mensaje ha sido interpretado como una indirecta a Bad Bunny, quien ha recibido tanto críticas como mensajes de respaldo por la actitud demostrada con la fanática a quien le botó el celular.

El momento en que Bad Bunny le quitó el celular a la fanática y lo botó

Las miradas de los curiosos se posaron en un clip que comenzó a difundirse en distintos medios, el cual plasmó el momento exacto en el que el artista no se contuvo y respondió a un comportamiento de aquella persona.

Según se observó en el contenido que publicó la cuenta de Instagram de El gordo y la flaca, Bad Bunny iba caminando por una vía pública cuando una joven mujer se le acercó para grabarse junto a él. La fanática se ubicó muy pegada al artista, por lo que las cosas se tornaron incómodas y el final fue inesperado.

El cantante se molestó bastante por el comportamiento de la mujer, por lo que decidió arrebatarle el celular y lanzarlo lejos de ellos, dejando sin palabras a las personas que se encontraban cerca. Uno de los hombres que camina con ellos le dijo al puertorriqueño: “Te burlaste, ahí te burlaste”.

A pesar de la sorpresa que causó, el artista recibió apoyo de otro joven, quien aseguró: “Vamos Benito, te amamos como sea”.

Apareció un nuevo video

Mientras que la controversia por el primer video no ha terminado, un segundo material audiovisual ya circula en redes sociales. En las imágenes se observa a Bad Bunny dentro de una discoteca donde, rodeado por una eufórica multitud, se va abriendo paso hasta que se encuentra con su némesis por estos días: el celular de un fanático.

Justo en ese instante, el cantante puertorriqueño le quitó el celular a un fanático y amagó con botarlo, sin embargo, luego se lo regresó. Según el video, los hechos habrían ocurrido en un bar de República Dominicana, aunque no detalla la fecha exacta en que sucedieron.

Frente a este video, los comentarios de los internautas no se han hecho esperar. La cuenta de Instagram Rechismes reposteó el material y varios usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios.

“Se enloqueció el hombre, no pudo con su profesión”; “Se viene una canción”; “Síganle dándole plata a su ídolo”; “Este tipo mejor que no salga a la calle!”; “Sigan idolatrando”; “Mejor que no salga de su casa”; “Ya tiene plata para vivir dos vidas más, ya qué más le puede importar!”; “Se le subió la fama”; “Va a sacar una canción llamada lanza celulares”; “De ser humilde trabajador pasó a ser una persona engreída y con la fama en la cabeza, y está mostrando de dónde viene. Sigan idolatrando”, dicen algunas de las respuestas destacadas.