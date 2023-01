“Se enloqueció el hombre”, le dicen a Bad Bunny por volver a quitarle el celular a un fanático

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido en el mundo del espectáculo como Bad Bunny, es una de las celebridades más populares del momento. Recientemente, el puertorriqueño anunció que se tomará un descanso de la música tras concluir su World’s Hottest Tour; sin embargo, en días recientes ha dado bastante de qué hablar debido a un hecho particular.

En video quedó registrado el momento en que el ‘Conejo malo’ le quitó el celular a una fanática que se acercó inesperadamente para grabarse junto a él y procedió a arrojarlo lejos de donde estaban. Las acciones de la mujer incomodaron al reguetonero, por lo que su reacción fue categórica.

Si bien es cierto que existen famosos que no disfrutan estar en el foco de las cámaras cuando el contexto no se presta para ello, ya sea con fanáticos o paparazzis, las críticas en redes sociales contra Bad Bunny no han parado. No obstante, otra parte de la comunidad de internautas lo ha defendido.

Frente a las opiniones divididas, y respondiendo principalmente a los críticos, Bad Bunny argumentó por qué reaccionó de esa manera. A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de Me porto bonito dijo: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

Este fue el momento en que Bad Bunny le quitó el celular a la fanática y procedió a botarlo:

Apareció un nuevo video

Mientras que la controversia por el primer video no ha terminado, un segundo material audiovisual ya circula en redes sociales. En las imágenes se observa a Bad Bunny dentro de una discoteca donde, rodeado por una eufórica multitud, se va abriendo paso hasta que se encuentra con su némesis por estos días: el celular de un fanático.

Justo en ese instante, el cantante puertorriqueño le quitó el celular a un fanático y amagó con botarlo, sin embargo, luego se lo regresó. Según el video, los hechos habrían ocurrido en un bar de República Dominicana, aunque no detalla la fecha exacta en que sucedieron.

Frente a este video, los comentarios de los internautas no se han hecho esperar. La cuenta de Instagram Rechismes reposteó el material y varios usuarios reaccionaron con todo tipo de comentarios.

“Se enloqueció el hombre, no pudo con su profesión”; “Se viene una canción”; “Síganle dándole plata a su ídolo”; “Este tipo mejor que no salga a la calle!”; “Sigan idolatrando”; “Mejor que no salga de su casa”; “Ya tiene plata para vivir dos vidas más, ya qué más le puede importar!”; “Se le subió la fama”; “Va a sacar una canción llamada lanza celulares”; “De ser humilde trabajador pasó a ser una persona engreída y con la fama en la cabeza, y está mostrando de dónde viene. Sigan idolatrando”, dicen algunas de las respuestas destacadas.

Ñejo salió en defensa de la mujer a quien Bad Bunny le botó el celular

A propósito de esta controversia, el también reguetonero Ñejo se pronunció mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales. En primer lugar, enfatizó que el video al final le va a gustar a la mujer afectada, pues va a decir: “A mí fue a la que le tiraron el teléfono para el carajo”.

Aunque no justificó ni amplió su percepción frente a la reacción de Bad Bunny, Ñejo comentó que su colega “se va a sentir mal” y procederá a “reparar” los daños causados a la fanática.

“(...) Le va a mandar a ella un pase VIP para el próximo concierto. Bad Bunny va a entrar en un videito diciendo: ‘Mala mía, me cogiste mal’”, anticipó. Adicionalmente, detalló las maneras en que la fanática podría sacarle provecho a la situación.

“Ella tiene que aprovechar y decirle: ‘quiero un iPhone 18, unos tenis de Bad Bunny en los tres colores, toda la ropa de Bad Bunny, al próximo concierto que me lleve a VIP con 15 panas’… todo lo que aparezca y que le haga un video saludándola”, concluyó Ñejo.