La hija del mandatario Gustavo Petro arrancó el 2023 al ritmo de Bad Bunny

Sofía Petro, la hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro y estudiante de Ciencias Políticas, compartió un video por medio de su cuenta personal en TikTok en el que se le ve bailando al ritmo de una canción del cantante puertorriqueño Bad Bunny, más conocido como ‘conejito malo’.

El video, de tan solo 7 segundos, ya cuenta con alrededor de 56 mil me gusta. Además, la joven acompañó el video con la siguiente descripción en donde menciona los retos que se vienen en materia ambiental durante los próximos años, e incluso, enfatizó que es un tema y un concepto que debería estar en la mente de todos los colombianos.

“Empezar el 2023 con… La justicia climática reconoce que el cambio climático afecta diferencialmente a las personas más pobres y es entonces un problema social. Es importante empezar a tener en mente estos conceptos porque es en lo que tendremos que trabajar los años que vengan”, se escuchaba en el clip.

Sofía terminó deseándoles un feliz Año Nuevo a todos sus seguidores en dicha red social y les deseó que este año 2023 traiga mejores cosas que el año que acaba de culminar. “De momento, feliz año nuevo para todos y que lo que venga sea mucho mejor”.

Sofía Petro

La canción que baila la joven en el video dice lo siguiente “To’a la noche arrodillao’ a Dios le rezoPa’ que ante’ e’ que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón”, pero en el texto que Sofía sobrepuso sobre el video ella reemplazó la letra de la canción para dejarla de esta forma. “Y empezar el 2023 con justicia climática”.

Tras la publicación del video se puede evidenciar que la joven usará todos los medios posibles para difundir y apoyar las políticas que quiere impulsar su padre y mandatario de la nación, sobre todo en aspectos de cambio climático, transición energética y cuidado del ambiente.

Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro reveló que fue víctima de violencia de género, ¿qué pasó?

Sofía Petro, por medio de su cuenta de personal en Twitter, meses atrás habló de la violencia de género y de la normalización de esta problemática.

“Durante mucho tiempo me costó identificar la violencia de género por lo normalizada que está. Habría actuado de manera muy diferente si me lo hubieran enseñado. Para que la sepamos identificar, para que no se reproduzca más, se debe enseñar en los colegios y U. Ni una más”, dijo Petro Alcocer.

Y continuó: “Un abrazo sonoro para todas las mujeres que han sufrido violencias de género. Siempre son muchas más de las que creemos”.

La publicación de la joven se hizo durante la celebración que se lleva a cabo los 25 de noviembre, en donde varios grupos de mujeres feministas se reúnen en las calles de Bogotá para protestar en contra de la violencia de género. El año que paso, las mujeres se hicieron sentir a raíz de los diferentes casos de violencia contra la mujer que se presentaron en la capital del país

La movilización se llevó a cabo en reclamo a las pocas estrategias de seguridad que se han tomado ante los constantes casos de abuso a mujeres en espacios públicos en la capital. Así lo dio a conocer el grupo Jacarandas en su cuenta oficial de Twitter.

“Estamos hartas de ir a la casa con miedo. Hartas de no saber si la persona que acaba de subirse al bus nos va a hacer daño. Hartas de que la historia se repita y nadie haga nada”, manifestó el grupo feminista a través de su cuenta de Twitter.