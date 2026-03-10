Cuánto cuesta la camiseta que lució Sofía Petro cuando fue a votar con Verónica Alcocer; este sería su significado

En las primeras horas de la jornada electoral del domingo 8 de marzo, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, volvió a aparecer públicamente junto al presidente Gustavo Petro en el primer punto de votación instalado en la Plaza de Bolívar.

La presencia de Alcocer llamó la atención, especialmente porque durante varios meses había permanecido en el exterior y se había mantenido alejada de diversos actos oficiales. Su regreso en medio de una jornada electoral clave no pasó desapercibido entre quienes se encontraban en el lugar.

El momento generó comentarios tanto entre los asistentes como en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular fotografías de la llegada de la pareja presidencial al centro de la capital. Las imágenes se difundieron con rapidez en distintas plataformas digitales.

Vestida con un atuendo elegante y discreto, la primera dama caminó al lado del mandatario y saludó a algunas personas presentes en el lugar. Su aparición despertó interés entre quienes siguen de cerca su rol público y su relación con el jefe de Estado. Durante la jornada también estuvieron presentes sus hijas, Sofía y Antonella Petro, quienes acompañaron a sus padres.

Sin embargo, Sofía Petro fue foco de reacciones en redes sociales, donde miles de personas comentaron su presencia y voto. Varios la atacaron, mientras que otros la respaldaron y mostraron su apoyo en este acto democrático.

No obstante, la presencia de la joven despertó curiosidad en varios usuarios, quienes se interesaron por la prenda que lució en este espacio. La hija de Gustavo Petro llegó con una camiseta bastante particular, la cual tenía un mensaje plasmado.

Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, en compañía del presidente, Gustavo Petro, e integrantes de su familia. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

¿Cuánto costó y qué significa el mensaje en la camiseta de Sofía Petro?

Sofía Petro participó en la jornada electoral con sus padres, apareciendo en público con una camiseta de color amarillo, con un estampado en rojo y negro. La prenda tenía un mensaje impreso, que poco a poco llamó la atención de las personas que la vieron en aquel acto.

Según se apreció, la camiseta se encuentra disponible en la página web y es de una marca llamada Camiseta Crítica, la cual es una iniciativa colectiva de origen brasileño. Su objetivo es promover el derecho a la comunicación, buscando reflejar la libertad de expresión y la manera de acceso a información de todo tipo dentro del espectro social.

Dicha prenda tenía escrito “Defender a alegría” y “Organizar a Raiva”, junto a unos diseños de figuras humanas antiguas con flechas y animales. De igual manera, tenía una luna, destellos y cadenas rodeando a estos personajes retratados.

En la página se logra apreciar el significado de esta camiseta, que tiene un arte de Camila Schindler. Según se lee:

“Intervozes-colectivo Brasil de Comunicación Social es una organización que trabaja por la realización del derecho humano a la comunicación en Brasil. Para Intervozes, el derecho a la comunicación es inseparable del pleno ejercicio de la ciudadanía y de la democracia: una sociedad solo puede llamarse democrática cuando las diversas voces, opiniones, culturas y razas que la componen tienen espacio para expresarse”.

En cuanto al precio, se detalló que la prenda tiene un valor de 100-110 reales brasileños, que son equivalentes entre $ 78.000 y $ 80.000. Es unisex y está plasmada en diferentes tipos de tallas, por lo que se especifica que fue fabricada con tejido de punto elaborado con algodón 100 % de alta calidad.