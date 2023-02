Shakira y Karol G ‘encienden’ las redes al compartir un adelanto de su nueva canción: “Sabemos que lo estaban esperando”

Shakira y Karol G, sin duda alguna, son actualmente las dos artistas colombianas más importantes a nivel mundial, por lo cual este martes se convirtieron una vez más en tendencia luego de anunciar su primera colaboración.

Mediante sus cuentas oficiales de Instagram, la barranquillera y la antioqueña compartieron un adelanto de la canción. Asimismo, publicaron una de las imágenes que saldrá en el video del tema musical.

Karol G y Shakira son las artistas colombianas más destacadas a nivel mundial. - Foto: Instagram @karolg @shakira

Las cantantes, de igual manera, aprovecharon el momento para confirmar la hora y la fecha en las que lanzarán oficialmente la colaboración musical, la cual será publicada el próximo viernes 24 de febrero a las 12:00 de la noche.

“Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos. Karol G y Shakira, el 24 de febrero a las 00:00. Barranquilla y Medallo”, fue el mensaje que escribieron las colombianas para acompañar la postal, que se hizo viral rápidamente.

Karol G siempre ha dicho que su máximo sueño era hacer una canción con Shakira, pues la idolatra desde que estaba pequeña y creció con toda su música, al punto que le hizo un hermoso homenaje en su presentación de Coachella, interpretando un pedazo de la mítica Hips Don’t Lie, lo que hizo que la antioqueña entrara en el radar de la barranquillera.

El lanzamiento de este tema será paralelo al de la presentación del último álbum de la paisa Mañana será bonito, que incluye colaboraciones con Quevedo, Carla Morrison y Romeo Santos, por mencionar algunos artistas.

“Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar”, agregó Karol G en Instagram.

La barranquillera está en uno de sus mejores momentos profesionales. - Foto: Getty Images

Karol G se presentó recientemente en el Festival de Viña del Mar. - Foto: REUTERS

La colaboración entre las colombianas no pudo llegar en mejor momento, puesto que Shakira le dio rienda suelta a su música impulsada por el despecho que le dejó la ruptura con su expareja Gerard Piqué, de la cual han salido tres canciones, catapultando de nuevo a la barranquillera como la diva del pop mundial que es.

Cabe mencionar que esta semana se filtraron algunas frases que tendría la nueva canción de las colombianas. “Al menos conmigo yo te mantenía bonito”, sería una de las estrofas del tema musical, del que todavía se desconoce el ritmo que tendrá.

Las cafeteras esperan romper una vez más las redes sociales. - Foto: Instagram @karolg - @shakira

La canción contra Shakira

La colaboración entre Shakira y Bizarrap, que superó los 200 millones de reproducciones en YouTube, no solo convirtió a Gerard Piqué en el principal foco de los medios internacionales del entretenimiento, sino que también puso en el ojo del huracán a Clara Chía Martí, su nueva novia.

En menos de un año, la catalana ha pasado del absoluto anonimato a tener un impacto mediático enorme por su relación con el exfutbolista. No son pocos los que creen que fue la culpable de la ruptura entre el futbolista y la artista barranquillera, por lo que ha sido víctima de miles de ataques en las redes sociales.

Españoles siguen replicando parodia de la canción de Shakira. - Foto: Telecinco/Getty

La joven le habría puesto los puntos claros al exfutbolista sobre su relación con Shakira. - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

La joven, sin embargo, también ha recibido el apoyo de algunas personas y recientemente el canal Telecinco compartió la canción que crearon para ‘defender’ a Clara Chía. El medio de comunicación no dudó en mostrar el resultado y puso la canción a todo volumen en frente de la casa de la barranquillera.

“Perdón, ya cogí otro mood. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas. Una cría como yo no puede más con tu actitud”, dice inicialmente el tema musical.

Shakira puso en el ojo mediático a la joven catalana. - Foto: Europa Press - Instagram @shakira

Además, añade: “Las dos amamos la mermelada, pero hace días que está caducada. Piqué y yo somos la pareja de mo-da. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portadas de revistas y la canción en las listas. El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka Waka no te lucra y conmigo sí facturas”.

Tras la polémica que causó en las redes sociales, El Nacional de Cataluña mencionó que el programa Fiesta, de Telecinco, eligió a María Verdoy para que fuera la encargada de ponerle voz a este trabajo musical. El informativo recalcó que esa canción es “una humillación” para Shakira.