Piqué vivió tenso momento fuera de la casa de Shakira; tuvo extraño encuentro con sus papás

Medios aseguraron que este suceso fue bastante particular, ya que el exfutbolista buscaba proteger a sus progenitores.

Shakira y Gerard Piqué quedaron como blanco de diversas noticias en la prensa internacional, debido a una serie de sucesos que rodearon su complicada relación. Ambos famosos cortaron comunicación y se dedicaron de lleno a sus hijos, Milan y Sasha, quienes se ubicaron en el medio de toda la separación.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

Ante el auge que tomó la ruptura sentimental de las dos celebridades, las miradas de los curiosos se posaron sobre las apariciones en público del exfutbolista y la cantante, quienes esquivaron de todas las formas las preguntas y cámaras de los reporteros españoles. La presión mediática se tornó compleja, al punto de que paparazis se ubicaron fuera de las casas de la expareja.

Recientemente, a la espera del lanzamiento de la nueva canción de Karol G junto a Shakira, los periodistas y fotógrafos estuvieron expectantes de los movimientos de Gerard Piqué, quien fue captado en su visita a la casa de la barranquillera. El exfutbolista estaba esperando a sus hijos, tal y como sucedió en ocasiones pasadas.

Gerard Piqué evita las preguntas de la prensa poniendo la música a todo volumen. - Foto: Europa Press

Lo particular de este momento fue cómo todo se tornó extraño y fuera de lo normal, ya que Piqué intentó ocultarse de las cámaras, observando el móvil y esquivando posibles fotografías que le fueran a tomar los reporteros que estaban fuera de la casa de su expareja.

De acuerdo con lo que compartió Europa Press, el empresario fue visto al interior de su auto mientras esperaba que salieran sus pequeños hijos. El deportista se volvió a someter a una larga espera, recurriendo a depositar su atención en la pantalla del celular e ignorando las miradas de quienes estaban cerca de él.

El medio español también reveló que en aquel instante sucedió algo particular, ya que Piqué se topó con sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, quienes iban de camino a su casa, ubicada junto a la de la barranquillera. Ambos carros se parquearon, pero nadie se bajó ni dio paso a que los periodistas se acercaran

La colombiana cortó toda relación con los padres de su expareja. - Foto: Instagram @3gerardpique

Según relató el portal, Gerard Piqué y sus progenitores se comunicaron a través de una llamada, puesto que no bajaron las ventanas y tampoco se acercaron para dialogar en persona. Las cámaras registraron cómo fue la conversación de la familia, intentado pasar desapercibidos y no dar ‘papaya’, como se dice coloquialmente, para que los reporteros los abordaran.

El empresario fue captado por las cámaras de un medio español mientras dejaba a sus hijos en su hogar. - Foto: Instagram @3gerardpique - Europa Press

El portal Ok Diario agregó que, supuestamente, Shakira había estado vigilando todo el tenso encuentro desde su balcón, percatándose de la dinámica que implementaron los Piqué-Bernabéu para dialogar sin ser interrumpidos por externos.

“Shakira ha contemplado la escena desde su balcón, quizás inspirándose para sacar una nueva canción. Ha visto que su exnovio y sus exsuegros estaban manteniendo una conversación extraña, a distancia y tapándose la boca. Querían evitar que los periodistas que estaban en la puerta les leyeran los labios y han conseguido su objetivo”, escribió el medio, puntualizando lo que habría ocurrido.

Por el momento se desconoce con certeza qué sucedió, ya que el exfutbolista se habría mostrado serio y discreto, lejos de la actitud que proyectó aquella vez con Clara Chía cuando dialogaron con un reportero de Europa Press.

La joven se dio un fuerte golpe mientras caminaba con el exfutbolista por las calles de Barcelona. - Foto: Europa Press

Shakira y Gerard Piqué vivieron ‘frío’ encuentro en evento de su hijo

En medio del proceso que atravesó la familia Piqué Mebarak, las miradas de los curiosos se posaron sobre un video que salió a la luz, donde una persona captó un inesperado ‘encuentro’ entre Shakira y el español. Los dos coincidieron en un evento de su primogénito, despertando intriga entre los asistentes por las particulares actitudes que mostraron.

De acuerdo con lo que quedó grabado en un post de Instagram, una persona registró un sorpresivo momento en el que coincidieron Shakira y Piqué en un partido de su pequeño hijo Milan. Los dos fueron por separado, robándose la atención de quienes detallaron sus comportamientos durante el encuentro deportivo.

Gerard Piqué y Shakira se tuvieron que topar en distintos eventos de sus hijos. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

Según reseñaron Vanitatis de El Confidencial y El Tiempo, un video fue la prueba del incómodo momento que vivieron las dos celebridades mientras veían a su niño llevando a cabo un partido con su equipo. La barranquillera estaba en primera fila junto a su mamá, Nidia Ripoll, apoyando a los menores en compañía de Sasha y otros pequeños.

La artista saltaba, gritaba, aplaudía y chocaba las manos con otros padres que estaban junto a ella, celebrando el talento de los jugadores. Las interacciones se veían genuinas y divertidas, esquivando las miradas de quienes estaban a su alrededor.

Por su parte, Gerard Piqué se mostró a unos cuantos metros de Shakira, alejado de la multitud y plasmando su gesto de seriedad. El exdefensa del FC Barcelona no festejaba, no quitaba la mirada de su hijo y no interactuaba con otras personas que estaban ubicadas en la gradería del lugar.

El catalán llevaba puesto un gorro negro, un saco del mismo color y un aspecto bastante discreto. Shakira, por el contrario, tenía su pelo semirrecogido, una chaqueta colorida y un pantalón oscuro.

“Cuando vas al partido de tu hermano y te encuentras a Shakira y Piqué”, escribió el usuario en el video que fue reposteado por varias cuentas.

Este frío ‘encuentro’, que ocurrió días atrás, demostró lo cortante y distanciada que es la relación entre la cantante y el deportista, quienes en otros espacios se evadieron y reflejaron el poco interés en compartir. Los dos se ignoraron, nunca cruzaron miradas y se centraron en el partido de Milan, tal y como ocurrió en el pasado.