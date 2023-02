Lincoln Palomeque, sin temor a verse tierno en los cumpleaños de su hijo Salvador; estas son las palabras que le dedicó

Lincoln Palomeque continúa demostrando el cariño hacia sus hijos, Matías y Salvador, fruto de la relación amorosa que durante años sostuvo con Carolina Cruz, aunque en 2022 decidieron decirse adiós para caminar por su lado.

El actor le dejó un mensaje a Salvador, que cumplió 2 años de edad, a quien por motivos de agenda la celebración se llevó a cabo poco más de una semana atrás. En Instagram, donde suma más de 4 millones de seguidores, subió besándolo en la mejilla y manifestándole el amor de padre que no escatima en darle.

“Celebramos tu vida, hijo hermoso. Eres un angelito que alegra la vida y me llenas de ilusión. Siempre estaré para ti, Dios te bendiga siempre, feliz cumple. Te amo, Salva”, escribió.

Por supuesto, Carolina Cruz también dedicó unas palabras a Salvador, que durante los primeros meses de vida tuvo afecciones en salud, aunque gracias a la atención médica y el amor brindado por la familia pudo sobreponerse.

Junto con una foto de Salvador en sus primeras horas de vida, Carolina Cruz escribió: “En qué momento pasaron dos años, en qué momento te volviste, con tu hermano, mis más grandes maestros. Nunca pensé que cambiarías mi vida de una manera tan radical, me volviste más fuerte, sensible, empática, honesta, capaz, me llenaste de fe y me mostraste la fuerza más poderosa que mueve el universo, el amor que todo lo hace posible. Te lo diré una y otra vez, llegaste a salvarme, Salvador. Volvería a vivir cada uno de los días que he vivido a tu lado, no le cambiaría nada porque gracias a eso mi alma hoy sonríe y es feliz. Te Amo. Te Amamos”.

Carolina Cruz junto a su hijo menor Salvador - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

El primer beso de Salvador para Lincoln Palomeque

El pasado 12 de febrero, Lincoln Palomeque publicó en redes sociales un gesto que tuvo su hijo Salvador. El actor subió el video en el que el pequeño le da su primer beso.

El primer beso de Salvador para su padre fue durante la celebración adelantada de su cumpleaños, en la que también estuvo Carolina Cruz.

En la grabación, a la que hizo eco la cuenta Rastreando famosos en Instagram, se ve a Lincoln Palomeque decir: “¿Quién está de cumpleaños hoy? Bueno, hoy no estás de cumpleaños, pero estamos celebrando tu cumpleaños. Manda un beso, manda un beso tú”.

La historia en Instagram estuvo acompañada del mensaje: “Primera vez que me da un beso mi muñeco hermoso”.

A la celebración, que tuvo recreacionistas profesionales, sesión fotográfica profesional, música y un buffet, asistieron personalidades de la farándula colombiana como Yaneth Waldman y Jessica de la Peña. Además fue Carolina Soto, compañera de set en Día a día con Carolina Cruz.

Aunque no fue confirmado, se especuló que también asistió la nueva pareja de la presentadora de televisión.

Carolina Cruz en la celebración del cumpleaños de su hijo Salvador. - Foto: Tomada de: Instagram @carolinacruzosorio

Lincoln Palomeque ya lo había entrenado para que enviara besos

Que la relación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque haya terminado no significa que no disfruten de la tarea de ser padres. Cada uno, por su cuenta, comparte -de vez en cuando- fotografías de los momentos que comparten junto a sus hijos, Matías y Salvador, así como reconocen el cariño y el respeto que tienen hacia su expareja.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sostuvieron una relación amorosa durante 12 años. - Foto: Instagram @lincpal

Recientemente, fue el actor quien publicó un video de cómo le está enseñando a Salvador a comportarse cual galán. En la grabación, subida en Instagram, se ve Lincoln feliz de que el pequeño no solo sepa mandar besos, sino “hacer ojitos”.

La publicación, que sumó más de 133.000 Me gusta, estuvo acompañada del mensaje: “Gracias a Dios por mis hijos, hoy disfrutando de ellos dos, esos besos de él y los ojitos”, y entre quienes reaccionaron sobresale Claudia Bahamón.