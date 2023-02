En el Festival de Viña del Mar se acordaron de Piqué, le dedicaron la canción ‘Rata de dos patas’.

Las críticas contra Gerard Piqué por su separación con Shakira parecen no tener fin. Una vez más, el exjugador de fútbol vuelve a estar en boca de todo el mundo, esta vez fue en Viña del Mar, donde lo recordaron.

El Festival de Viña del Mar se volvió a realizar tras dos años de suspensión por la pandemia. Aparte, la edición del 2020 fue hecha ‘a medias’, debido a que el estallido social de Chile estaba vigente, por lo que la experiencia no fue la misma. Eso quiere decir que este año está siendo la versión de regreso del evento con todas las de la ley.

La organización ha sido difícil, debido a que se presentaron varias bajas del cartel a último momento. Por ejemplo, el 7 de febrero, a menos de dos semanas del inicio, la banda mexicana Maná se retiró del evento por complicaciones de salud de uno de sus integrantes. Además, tan solo una semana después, el humorista Yerko Puchento renunció.

Cartel de Viña del Mar 2023. - Foto: Viña del Mar 2023

Desde el 19 hasta el 24 de febrero se estará llevando a cabo el Festival en su edición número 62 en Quinta Vergara. La agenda ha estado cargada de conciertos, presentaciones y en especial, puestas en escena de comediantes. En esta ocasión la humorista Pamela Leiva aprovechó para hablar de varios temas, entre los cuales se destacó la infidelidad.

Durante su presentación, Leiva interpretó el tema de ‘Rata de dos patas’, el cual es de Paquita la del Barrio. El público recordó la separación de ella con su exmarido cuando empezó a cantar esta canción. Sin embargo, el mejor momento fue cuando, durante la canción, la artista dijo “Rata inmunda, te estoy hablando a ti. ¡Chúpalo Piqué!”. Acto seguido, la chilena fue galardonada con los premios Gaviota de Plata y de Oro.

Pamela Leiva, humorista chilena ganadora de dos premios en Viña 2023. - Foto: Instagram: @pameleiva

“Para que nunca más una mujer tenga que sufrir a manos de esos malos amores. No queremos más animalejos en nuestras vidas. Bueno, si es así, un burro o anaconda, pero nunca más una rata de dos patas”, expresó Leiva previo a interpretar el célebre tema.

Ese momento hizo que los presentes se rieran y sorprendieran, dado que no esperaban que nombrara al exjugador del Barcelona. Consecuentemente, los usuarios de redes sociales aprovecharon esta situación para ir a demostrarle su poco cariño hacia Piqué. Luego de la presentación de Leiva, los comentarios en las publicaciones del español (principalmente la foto con Clara Chía) se empezaron a plagar de mensajes por parte de los internautas. Las fotos de Piqué en Instagram se llenaron de mensajes, los cuales en su mayoría decían “Rata de dos patas”.

A nivel general, el festival se ha destacado por la influencia femenina que ha tenido. Las presentaciones de Karol G, Paloma Mami y Tino Stoessel se llevaron todos los reflectores de la tarima. También se destacaron las puestas en escena de Emilia Mernes, Belén Mora y Christina Aguilera. Por su parte, Laila Roth y Nicki Nicole se presentarán en el último día del certamen, la cual se celebrará el viernes 24 de febrero en la noche.

Karol G en Viña del Mar. - Foto: REUTERS

Cabe señalar que, además del ‘boom’ de la presentación de Leiva, otra situación volvió a dejar a Piqué en el ojo del huracán. El viernes 24 de febrero, Karol G y Shakira presentaron una canción colaborativa a la media noche. Bajo el nombre de TQG (Te quedó grande), las colombianas realizaron un tema en el cual hay varias ‘pullas’ contra el exjugador y Anuel AA, la expareja de la antioqueña. Esta canción se suma a Monotonía, Te Felicito y la BZRP Music Sessions vol.53.

Shakira y Karol G presentaron su primera canción colaborativa. - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

Las colombianas hablaron sobre no repetir errores con una relación amorosa y cómo se volvieron más fuertes al superar esa etapa con una persona que no les convenía. Hay estrofas que van de forma directa hacia sus exparejas. “Tú te fuiste, yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”, menciona la barranquillera.

“Bebé, qué fue, no, pues, que muy tragadito, qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, dice el coro de la canción. Por su parte, una parte cantada por Shakira expresa lo siguiente: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juto que ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me rio”.