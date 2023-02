Piqué estalló contra un colombiano y arremetió contra integrantes de la Kings League: “Ya pasaron la línea”

Gerard Piqué se robó las miradas de millones de personas tras anunciar su separación con Shakira. El español quedó como blanco de críticas en los medios internacionales, una vez salieron a la luz las posibles razones por las que se rompió el vínculo sentimental con la barranquillera.

A pesar de recibir todo tipo de comentarios y ofensas en las plataformas digitales, el catalán decidió continuar con su vida y dedicarse de lleno a su proyecto llamado Kings League. El exfutbolista optó por enfocarse en esta propuesta, reuniendo ideas y temáticas con distintos personajes interesados en los deportes.

El exfutbolista se vio involucrado en una polémica por la Kings League. - Foto: YouTube John Nellis

No obstante, recientemente, Piqué quedó como protagonista de diversos contenidos en redes sociales, debido a una polémica que se desató en la última fecha de la Kings League. El empresario tuvo un fuerte enfrentamiento con Juan Guarnizo, un youtuber colombiano, y el español Spursito, ya que difirieron en situaciones y actitudes.

De acuerdo con lo relatado, el problema se generó por el juego entre Rayo de Barcelona y Aniquiladores, donde existió un cruce por jugadas y marcación. En uno de los instantes del encuentro, Piqué decidió repetir los cobros en 1 vs. 1, despertando reacciones en ambos equipos.

Piqué en uno de los eventos de la Kings League. (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

Juan Guarnizo respondió a Spursito por lo que dijo sobre las reglas del evento, enfocándose en que cada cita era una sorpresa distinta y los árbitros a veces tampoco entendían qué ocurría realmente.

“La cagada es por parte de la liga, que le tengan que explicar una norma a un árbitro en medio del partido, es una barbaridad y es terrible. Lo único que nos falta es que nos pongan una sanción por decir que es una mierda, cuando es una mierda. El problema está es en cómo nos mama todos los lunes meter cuatro cartas nuevas, pues obviamente estas cosas van a pasar, pero como obviamente estamos jugando al Digimon y al Pokémon, no sabemos qué chingados pasa, ni siquiera los árbitros lo saben”, mencionó.

Ante la salida de Piqué de un grupo de WhatsApp donde estaban todos los presidentes de la Kings League, el After Kings fue el escenario en el que se desató un fuerte cruce de opiniones, al punto de que el exfutbolista estalló y arremetió contra los integrantes del proyecto.

“Quise dejar las cosas claras de quién manda. Delante las amenazas, desde el primer día, empezando por Ibai, que no está acá, pero cuando esté también lo hablaremos, hasta la última que fue de Spurs, que está acá. Pues si se quieren ir, tienen la puerta, salen y dejan el equipo, sin ningún problema. El próximo que amenace, directamente, se le echa de la competición. Piénsenlo bien la próxima. Acá queremos pasarla bien”, mencionó Gerard, quien se mostró serio y cortante.

El empresario arremetió contra algunos integrantes del proyecto. - Foto: Instagram @3gerardpique

Juan Guarnizo no se quedó atrás y respondió: “El mensaje que se comunicó en el After Kings, ningún juego de nada, la actitud hostil, ¿quién la empezó? Se nota hostil, el primer mensaje de yo soy el que manda, soy el presidente, acá se hace todo lo que yo diga, pero es que venimos a reclamar”.

El presidente de la Kings League no evitó molestarse, asegurando que su conocido estaba era criticándolo y apuntó en que no permitiría esto: “Juan, perdona. Si no estoy, me hubieras criticado que no di la cara; si estoy, entonces me criticas por el mensaje. Quizás eres tú el que simplemente ha venido a criticarme por cualquier cosa que digo. Si quieres te digo, Juan, repetimos el partido, si quieres lo hacemos así”.

Piqué explicó las razones de la decisión que tomó en aquel juego, dejando claro una vez más que no aceptaría malas actitudes o reproches en su contra.

“En un momento creí lo más oportuno hacer repetir los dos minutos porque habían sucedido una serie de cosas y, a pesar de que haya gente que no le pueda gustar, como en este caso eres tú, Juan. En ningún momento voy a aceptar comentarios o actitudes como las que tuviste el otro día. No fuiste el único porque Spurs, que lo tenemos aquí mismo, hizo lo mismo o quizá peor”, señaló.

Para cerrar este cruce, el español fue directo y se despachó, centrándose en que le iba a poner un punto final a la polémica, ya que lo único que esperaba era diversión y buena energía.

“Ya pasaron la línea. Con esto digo basta: comentario que salga en televisión y que sea despectivo hacia el árbitro, hacia la liga, está sancionado el equipo, punto, se acabó. No hay más. No hay discusión. No hay más flexibilidad ni advertencias. Ustedes quisieron que esto sea así”, finalizó.