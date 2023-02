Melissa Martínez comparte desagradable episodio doméstico que vio en su edificio

La reconocida periodista y presentadora deportiva Melissa Martínez compartió, a través de sus redes sociales, una desagradable noticia doméstica. Martínez contó, a través de un video ambientado con música de drama, que en el edificio donde reside se explotó un tubo de aguas negras, lo que afecta directamente a su depósito ubicado en los sótanos.

“Imagínense que se explotó un tubo, justo en mi bodega. Se explotó un tubo de aguas negras, y se dañó todo: las maletas, el arbolito nuevo de Navidad”, dice la presentadora en uno de sus videos, que fue posteriormente compartido por distintos portales de noticias.

Martínez finaliza su video diciendo, con voz de ánimo: “¡Vamos a ver que logramos recuperar cuando seque!”.

En las imágenes se pueden ver distintos elementos en el sótano, cojines, maletas, cajas, provenientes de varios depósitos, que quedaron inundados tras la ruptura del tubo de aguas negras.

Las principales causas de este tipo de fallos en una tubería, pueden ser la corrosión, la presión inadecuada o las maniobras no habituales con los tubos.

El temple de Melissa Martínez

Melissa Martínez es una de las mujeres más queridas de la farándula nacional. Martínez, nacida en Soledad Atlántico, con 37 años, recientemente habló también de su separación.

En el año 2022, Melissa enfrentó el final de su matrimonio con el futbolista uruguayo Matías Mier, quien, según se infiere por algunas de sus publicaciones en redes sociales, habría sido el culpable de la separación definitiva y a quien la barranquillera tuvo que dejar atrás para seguir con su vida.

Desde su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 2,9 millones de seguidores, Melissa ha mostrado durante estos meses posteriores a su separación la tenacidad y el temple que ha asumido, tras su decisión.

Además, le ha dado rienda suelta a nuevos condición con cambios de apariencia radicales, ha hecho vacaciones que había postergado en varias ocasiones y que ahora retomó en lugares tan paradisíacos como Dubái.

Pero por más que Melissa se mostrara fuerte y feliz con su nueva vida, sus más de 2,9 millones de seguidores se preguntaron cuál había sido el secreto de la barranquillera para pasar la página de una forma tan contundente y así poder disfrutar toda la abundancia que le llegó después de la ruptura.

El truco para seguir adelante

Muchos fanáticos le preguntaron a Melissa a través de sus redes sociales, como había logrado salir adelante, tras haberse dado cuenta de las acciones de su expesoso, que la llevaron a tomar la decisión.

“Me tragué mis preguntas, eliminé el chat y seguí con mi vida”, fue lo que publicó en una de las imágenes de sus historias de Instagram.

Muchas personas respondieron a su publicación, compartiendo distintos puntos de vista: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan 🙌”, “Ojalá fueran tan fácil 😢 jajaja”, “Definitivamente así hice yo y me siento relax sin mente, súper, esa frase me identifica ❤️”, “❤️😍así es, y se volvió risueña x todo”, “Así debe ser, con la frente en alto”, “Para qué reclamar y hacer show, está donde quiere estar... es simple”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Rechismes, que compartió la misma periodista.