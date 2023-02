Melissa Martínez se despacha contra el Junior de Barranquilla, exige “jugadores con hambre”

“La plata no lo es todo en la vida”, y si no que lo diga el Junior de Barranquilla. El equipo más popular de la zona costera en los últimos años ha invertido grandes cantidades de dinero para la conformación de su nómina de cada año; no obstante, el retorno en títulos de esas apuestas deportivas ha sido casi nulo. Actualmente, el nombre más rutilante que hay en la plantilla es el de Juan Fernando Quintero, pero a pesar de tener un jugador que está en la edad perfecta para brillar y además con jugadores a su lado para conformar un equipo temido, apenas ha logrado sumar 3 puntos de 15 posibles en lo corrido del campeonato.

A la par de esta actualidad lamentable, durante el más reciente fin de semana salió a la luz el testimonio de un exjugador que aceptó abierta y descaradamente haber vestido los colores del equipo tiburón solo por dinero. El señalado es Alberto Rodríguez, más conocido como el ‘Mudo’, famoso por haber disputado el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Perú. Justo antes de esa cita orbital, el defensor central fue contratado por Junior en un movimiento que al principio fue aplaudido, pero luego terminó siendo un fiasco por las lesiones del jugador y su mala relación con Julio Comesaña.

Rodríguez apenas jugó seis partidos en Junior. - Foto: Oficial @JuniorClubSA

Cinco años después de aquel movimiento, Rodríguez reapareció con unas polémicas declaraciones en entrevista con el programa La fe de Cuto. En un momento de la charla, le preguntaron sobre lo que vivió en Colombia y por qué decidió abandonar el Universitario por la oferta de Junior.

“Ellos querían que fuera a toda costa. No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran los dueños. Los verdaderos”, dijo acentuando su referencia a la familia Char. “El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70, tiene mucho dinero. El hijo es el presidente, otro hijo es senador y otro hijo es alcalde”, recordó.

El 'Mudo' saludando a Teo Gutiérrez en su primer entrenamiento con Junior a principios de 2018. - Foto: Oficial @JuniorClubSA

Luego de contextualizar a su interlocutor sobre el poderío de los dueños del cuadro barranquillero, habló directamente de cómo se dieron las negociaciones para llegar al fútbol colombiano. “La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: ‘voy a pedir para que me digan que no’. Cuando pedí, me dijeron: ‘listo, no hay problema’. Cuando me entero quiénes eran los dueños, me dije: ‘hubiese pedido más’. Igual fue bastante bueno (el sueldo)”, afirmó.

Alberto 'Mudo' Rodríguez no quería venir a Junior: "Voy a pedir para que me diga que no" .

El jugador habla sobre su llegada y paso por el equipo barranquillero. pic.twitter.com/WTGKsmL0OE — elambito (@elambito) February 19, 2023

Durante 2018, el exjugador peruano estuvo presente en apenas seis juegos de los rojiblancos. Su trasegar en Colombia inicio con un técnico y terminó con otro, Julio Comesaña, mismo que insinuaba por ese entonces que Rodríguez se hacía el lesionado para asegurar su presencia en Rusia 2018. “Necesitamos que esté a órdenes nuestras, pero no es posible que un jugador en un entrenamiento se lesione tanto. Actualmente no tiene nada, está perfectamente bien”, explicó.

Comesaña se desvinculó de Junior a finales de 2022. - Foto: Getty Images

Precisamente bajo ese argumento de las supuestas molestias físicas, fue que en las últimas horas Melissa Martínez salió a revirar contra las palabras burlescas del ‘Mudo’. Ella, al parecer conocedora de la situación que vivió Junior con el jugador en su momento, no se guardó nada y señaló: “El señor olvida que no jugó partidos completos por estar siempre lesionado y que no regresó con fútbol el sueldo millonario que se llevó de Barranquilla”.

En su mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter, lanzó un llamado de atención para que los directivos del Junior cambien el modus operandi de las contrataciones futuras: “Esto debe servirle al Junior, es momento de cambiar. Ir por más jugadores con hambre y hacer procesos”, finalizó.