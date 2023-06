VIDEO: Martha Isabel Bolaños rompe el silencio sobre su accidente en ‘MasterChef’

La quinta temporada de MasterChef Celebrity ya está al aire después de varias semanas de expectativas. Desde el capítulo uno, los 24 participantes, entre los que hay actores, cantantes, humoristas y hasta influencers, se han tenido que enfrentar a retos culinarios que parecen muy tranquilos, pero que al final les ha llevado su conocimiento, temperamento y paciencia al límite, al punto de que ya se presentó el primer accidente.

La primera en sufrir una herida muy cotidiana, pero igual de lamentable, dentro de la cocina más prestigiosa de la televisión mundial fue la actriz Marta Isabel Bolaños, más conocida como la eterna Pupuchurra, apodo que le tenían a su personaje en la legendaria novela Yo soy Betty, la fea, que la hizo conocer en todo el país y que aún hoy le vale fotos y autógrafos por donde quiera que vaya.

Jurado de MasterChef Celebrity.

Bolaños estaba tratando de lidiar con la fuerte brisa cartagenera, con el calor incesante en medio de la prueba de campo y con el tiempo exacto para preparar los platos requeridos y así poderlos servir a los comensales.

Sin embargo, en medio del afán, sufrió una cortada en uno de sus dedos, lo que hizo que ella tuviera que parar la prueba y pasar a un lugar específico para que fuera atendida por los paramédicos.

Toda Colombia vio el nivel de desesperación y ansiedad que tenía la actriz, quien al ver que los paramédicos se tomaban mucho tiempo para atenderla decidió dejar la curación para después y continuar con la prueba, pues el objetivo era no tener que ir a reto de eliminación y asegurar su puesto una semana más en el reality.

Muchos criticaron la actitud de Bolaños e incluso la misma Claudia Bahamón, presentadora del show, le hizo saber que lo más importante era su seguridad, sin embargo, la caleña hizo caso omiso y siguió con su actuación en el reto.

Participantes de 'Masterchef 2023'.

Este hecho tuvo eco en las redes sociales, donde miles de cibernautas debatieron sobre la decisión de la actriz, pero ella no se había pronunciado hasta hace unas horas, que publicó un video en sus historias de Instagram relatando lo sucedido y explicando ya con cabeza fría toda la situación.

“Me corté. Sí, me corté y ya sanó, de hecho me quedó cicatriz, ¿alcanzan a ver? Editan muchas cosas, lo bueno es que gracias a Dios no se vio el show que hice, casi le pego al paramédico porque yo desangrándome, allá tenía que servir, y ese man así como superdespacio… No se vio, pues que casi le pego diciéndole que se apurara”, relató la actriz en sus historias de Instagram.

Bolaños no solo aprovechó sus historias para relatar de nuevo lo que media Colombia ya vio en la pantalla chica y algunas infidencias que el programa decidió no mostrar; también usó su tiempo en línea para agradecer por un nuevo día y pedir excusas por no haber controlado sus emociones.

Eso sí, reconoce que es humana y que esto le sucede y puede volver a presentarse en los próximos capítulos del reality.

Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños en 'MasterChef'.

“Perdón mi gente, somos humanos, las emociones nos ganan, la presión, bueno, ahí vamos, pero todo bien, está bueno, ¿sí o qué?, y se pone mejor”, añadió la actriz.

La participante también ha tenido algunos roces con sus compañeras de competencia, como la actriz Carolina Acevedo, quien fue increpada por la caleña por no llevar en su cabeza los platos pertinentes sin la ayuda de sus manos, como era la indicación.

Por el momento, MasterChef Celebrity sigue entre el tercer y cuarto lugar del rating colombiano y día a día va ganando más televidentes. Queda esperar cómo le va en los días de fin de semana, en los que también se emitirá.